24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático: por qué es importante

Cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una jornada destinada a difundir información sobre esta problemática, sus impactos globales, dar a conocer el origen de la efeméride y fomentar un compromiso activo con el planeta.

Cambio Climático (2) Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático Aunque no fue proclamado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional contra el Cambio Climático se celebra en esta fecha con el respaldo del organismo, con el objetivo de impulsar acciones que enfrenten esta problemática.

Entre los principales efectos del cambio climático a nivel global se destacan: el aumento de las temperaturas promedio, el incremento del nivel del mar, el deshielo en el Ártico y la intensificación de fenómenos extremos como sequías, incendios, escasez de agua e inundaciones.

La conmemoración busca generar conciencia sobre la urgencia de actuar frente al cambio climático y fomentar soluciones sostenibles que protejan el medio ambiente y aseguren un futuro más seguro para todos.

