2 de diciembre de 2025
2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Descubrí en esta nota su origen, su importancia histórica y social, y cómo esta fecha recuerda la lucha por los derechos humanos y la libertad.

Según diversas fuentes, cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, una fecha establecida gracias a una iniciativa de las Naciones Unidas.

Esta jornada busca recordar la aprobación, en 1949, del Convenio para la Eliminación de la Represión de la Trata de Personas y de la No Explotación de la Prostitución Ajena, un paso clave en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Además, la efeméride tiene como propósito concientizar al mundo sobre la necesidad de erradicar las formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y otras prácticas que vulneran la libertad y los derechos fundamentales. Cada 2 de diciembre invita a reflexionar y a sumarse a los esfuerzos globales para construir sociedades más justas, libres y respetuosas de la dignidad humana. / canalinstitucional

