16 de agosto: a 47 años del fallecimiento de Elvis Presley

Este 16 de agosto , se cumplen 47 años del fallecimiento de Elvis Presley . El "Rey del Rock and Roll", marcó un antes y un después en la música con su manera única de cantar e interpretar sus temas. A continuación, te contamos más detalles de la vida del artista.

A medida que fue creciendo, el cantante comenzó a introducirse en el mundo musical. En 1954, realizó sus primeras grabaciones para Sam Philips, aunque los resultados no fueron los esperados. Tras varios intentos, el estilo del "Rey del Rock and Roll" se forjó combinando elementos de blues, rhythm and blues y country.