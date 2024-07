15 de julio: a 18 años del lanzamiento de "X" (ex Twitter)

Este 15 de julio de 2024, se celebra los 18 años del lanzamiento oficial de "X" (ex Twitter) . La plataforma digital es muy utilizada en la actualidad para comunicar opiniones, actividades o pensamientos y tiene más de 300 millones de cuentas activas.

Este mes, se celebra los 18 años del lanzamiento oficial de "X" (ex Twitter) . El ambicioso proyecto fue creado originalmente en California, Estados Unidos el 15 de julio de 2006 por Jack Dorsey y Noah Glass y tuvo inicialmente varios nombres tentativos : Twiiit, Twich, Stat.us.

Finalmente, y tras meses de debate, eligieron “Twttr”, una onomatopeya que emula el trino de un pájaro. El primer tweet lo escribió Dorsey el 21 de marzo de ese mismo año. Según las informaciones, el mensaje fue el siguiente: "Just setting up my twttr” (solo ajustando mi Twttr).