Te acordás del día que Javier Milei atacó a Diego Maradona

No sería la primera vez que Milei o alguien de su equipo tiene expresiones contra las figuras más populares de la cultura nacional. En este caso, se trata de un mensaje que el economista libertario publicó en 2016, cuando comenzaba a hacerse famoso por sus apariciones a los gritos en programas de TV y la posibilidad de que llegue a un balotaje era impensada.

El gráfico se jacta de comparar estadísticas como Goles, Conquistas, Goles con la mano, Inhalaciones (por el consumo de droga), Besos a hombres en la boca, Contextura física y Sobredosis.

image.png

Y está acompañado de un texto donde, sin bajar el tono violento, Milei agrega: “#BuenMartes para los fanáticos de Mardedroga...!!! Dado su desprecio por los números seguro son peronistas”. Lo cierto es que ante las respuestas de los demás usuarios criticando el cuadro, Milei redobló la apuesta: “Obvio que no tengo idea de fútbol, por eso miro las números (sic) duros”.

En este contexto fue que aseguró: “Yo no emití juicio al respecto. Vos le has puesto una carga al punto que no tiene. Por mí que se mate…”.

Fuente: Página 12