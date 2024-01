¿Taiwán financió la campaña de Milei?: la sospecha de China que perjudica al Gobierno

El uso que hace Taiwan de aportes económicos para afianzar vínculos no es una novedad. Es el caso del Paraguay, único país de la región que reconoce a la isla, donde se conoce al accionar taiwanes como "diplomacia de la billetera".

Está política se remonta a la relación histórica del Partido Colorado con Chiang Kai-shek (líder del Partido Nacionalista chino y jefe de Taiwan de 1949 a 1975) y el General Alfredo Stroessner.

Taiwan y su relación con países de Latinoamérica

Ahora, Taiwan tiene a Paraguay como un punto estratégico y Estados Unidos protege esa relación, dado que es el único país de la región con una embajada de la isla.

Una fuente que sigue de cerca los movimiento de Taiwan en Asunción, explicó a LPO Paraguay que "la diplomacia de la billetera consiste en ayuda a los políticos más que al Estado, diferente a lo que pasa con Corea o Japón que te ayudan a construir obras de infraestructura".

Lo cierto es que periódicamente, Taiwan anuncia en Paraguay donaciones como compra de kits de alimentos o motos, como hizo en la Argentina de Milei semanas atrás cuando desde el entorno del libertario celebraron el envío de un cargamento de pan dulce. En otras ocasiones, la isla juega como actor para tercerizar intervenciones encubiertas como ocurrió con Estados Unidos en la Hidrovía.

En una entrevista exclusiva con LPO en la previa de la campaña presidencial paraguaya, la entonces candidata y actual senadora, Esperanza Martínez, se refirió al tema y dijo: "No hay hospitales con placas "Obra construida con fondos de Taiwan. No se ven...pero los políticos están contentos. Serán muy amables, no sé".

Como sea, en el círculo rojo de la Argentina se preguntan las razonas de la obsesión de Milei y su embajadora con una potencia tan importante para el país como China. Por ejemplo, no hay una explicación razonable sobre la urgencia del actual gobierno por anunciar su decisión de retirarse de los BRICS, el bloque de países que lidera China e integra Brasil, el otro gran socio comercial de la Argentina.

Tampoco se entiende porqué se retomaron los contactos con Taiwan, luego que China apenas asumió Milei hiciera un esfuerzo por olvidar los agravios de la campaña enviara a una delegación a la Casa Rosada para acercar posiciones y hasta ver la posibilidad de reactivar el swap que el ministro Caputo necesita como el agua.

Hasta para las fuerzas aliadas del gobierno, como el PRO, es una situación incómoda. La desconexión entre el macrista Caputo que quiere revivir el swap y Mondino es un ejemplo, pero no es el único. Como anticipó LPO, el ex senador Federico Pinedo (que será Sherpa del G20) intenta acercarse a la potencia asiática y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió y difundió su encuentro con el embajador de China en Argentina, Wang Wei.

Este viernes, será el turno de la canciller Mondino de recibir a Wei, en lo que parece ser un necesario intento de control de daños. Fuente: LaPoliticaOnLine.