Suarez celebró la quita de retenciones al vino, pero aclaró que no alcanza

El gobernador Rodolfo Suarez celebró este jueves la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a las exportaciones de vino , además de otros productos de las economías regionales. Aunque expresó que no es suficiente.

No gravará más

No gravará más Quita de retenciones al vino y mosto: satisfacción del sector vitivinícola

En este sentido, Suarez celebró la decisión del Gobierno Nacional, pero dejó en claro que no es suficiente : "A todas las industrias les cuesta tener competitividad respecto a otras, precisamente por las retenciones. Por eso bienvenido", dijo y agregó: "Necesitamos insertarnos en el mundo con un sistema cambiario que sea previsible y pueda hacer competitivas a nuestras industrias. Hoy cuesta muchísimo conseguir insumos en el extranjero porque no hay dólares".

image.png El vino deja de pagar retenciones y Rodolfo Suarez celebró la medida, aunque con reparos

Qué dice el decreto

El Decreto 462/2023, publicado en el Boletín Oficial, formaliza la eliminación de retenciones, destacando, en los considerandos, que continua un proceso de reducción de los mismos que comenzó en el año 2020.

“Si bien durante los años 2020 y 2021 la alícuota del Derecho de Explotación se ha reducido, e incluso se fijó en un 0% para distintas mercaderías, aún quedan pendientes algunas modificaciones, ya que siguen existiendo productos de las economías regionales y otros, con agregado de valor respecto a sus procesos de elaboración, que continúan pagando este derecho”, señalan los considerandos.

La decisión apunta a "promover las ventas a mercados externos" y "mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores", además de "fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región" y "propender a mejorar la calidad de los productos".

Entre los productos beneficiados por la eliminación de las retenciones se encuentran 348 posiciones arancelarias, entre ellas, las cascaras de cítricos, jugos y esencias cítricas; el sábalo, pescado seco, jugo de uva, vino, arroz sin cáscara parbolizado o procesado, arroz descarrillado, extracto de roble y de quebracho, tanino, papa, maní sin cascara y aceite de maní.

Aunque, en los anexos del decreto aclaran que algunos productos dentro de las cadenas regionales seguirán pagando retenciones.

La opinión de las bodegas

"Bodegas de Argentina, luego de largos años de gestiones frente a las autoridades nacionales, celebra la eliminación de retenciones y derechos de exportación a partir del 1 de Setiembre", destaca el grupo.

"Gracias al trabajo conjunto realizad entre las autoridades y las entidades vitivinícolas se alcanzó este importante cambio para el sector", agrega el comunicado.

"La quita de retenciones a las exportaciones representa un paso muy importante para la inserción internacional de nuestros productos. No obstante lo cual, seguiremos trabajando a fin de mejorar la competitividad del sector", sostiene la entidad presidida por Walter Bressia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbodegasar%2Fstatus%2F1699640684322455834%3Fs%3D48&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



Eliminación definitiva de retenciones a las exportaciones de vinos



Bodegas de Argentina, luego de largos años de gestiones frente a las autoridades nacionales, celebra la eliminación de retenciones y derechos de exportación a partir del 1 de Setiembre. pic.twitter.com/F723YKeXYV — Bodegas de Argentina (@BodegasAR) September 7, 2023

En el caso del sector vitivinícola, desde 2021 dejaron de pagar retenciones aquellas bodegas con exportaciones por valores de hasta US$500.000 al año, abarcando el 64% de las bodegas.

En tanto, las que exportaban entre US$ 500.000 y US$ 1 millón pasaron a pagar un 2,25% de alícuota en lugar del 4,5% previo, manteniéndose este último porcentaje para las que superen US$ 1 millón.