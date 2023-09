Elecciones 2023, muchas promesas y pocas explicaciones

El paso por Mendoza (ayer) de Carlos Melconian no aportó nada nuevo. Histrionismo, frases picantes para los rivales la que en los papeles es su jefa política, y poco de explicación de cómo encararía, en caso de ser ministro, algunos temas fundamentales como la renegociación inevitable con el FMI y los acreedores privados a partir de fines de 2024 y 2025, de dónde obtendrá el recorte fiscal que promete y reclama el Fondo y el porqué la “dolarización en un acto mágico” y la bimonetariedad con tufillo dolarizador pecaminoso no lo es.

Sí hay que reconocerle a Melconian que no esconde que la segunda tanda devaluatoria será fortísima que podría achicar la brecha a la mitad porcentualmente y que el golpe inflacionario del comienzo de su gestión será fuerte. Cómo estabilizaría la economía después de ese cimbronazo es lo que no explica aún aunque se puede intuir que apuesta a que ello se de por la magia de la paz de los cementerios y la dolarización culposa.

Pongamos que el recorte del gasto de la política (idea que proponen tanto Patricia Bullrich como Javier MIlei) se hace de manera brutal. Esto es que los legisladores, los funcionarios, sus asesores, etc cobran cero peso. Tampoco usan energía eléctrica, no prenden la calefacción, suben por la escalera a su oficina, la limpian ellos mismos porque tampoco se contrata servicio de limpieza, atiende su teléfono, porque no tienen más secretaria. piensan solitos todas las medidas porque no tienen más asesores y también redactan los decretos y resoluciones.

Pero además consiguen un mecenas que les paga el teléfono celular y la conexión a internet, ellos no podrían hacerlo porque cobran cero peso. Y como si esto fuera poco tienen la fortuna que sus esposas, madres, hermanos, amigos, les llenan la heladera, les preparan la comida o los invitan a comer. Y así puede seguir agregando ejemplos usted lector.

Con todo eso el Estado ahorraría menos de un punto del PBI, el Fondo reclama para este año es del 1.9 y mayor para el 2024, y algún candidato propone sobre cumplir las metas que reclama el Fondo. ¿Cómo lo lograrían? No lo explican pero los ciudadanos avispados pueden imaginarlo.

Mientras Melconian toma la centralidad de la representación electoral de Juntos por el Cambio, Javier Milei vende conexiones en los Estados Unidos después de que en la últimas horas se multiplicaran las advertencias de ex funcionarios del FMI y lobbistas varios sobre la inconveniencia o inutilidad de la dolarización.

Sergio Massa Sergio Massa, camino a las elecciones 2023, planteó la discusión del recorte y qué recortar y adelantó una posible eliminación del Impuesto a las Ganancias para la 4ta categoria.

Elecciones, Javier a la conquista de EE.UU

Darío Epstein, que en las últimas horas oficia de vocero económico de la candidatura libertaria, junto al presidente de Banco de Valores Juan Nápoli -además candidato a senador por la provincia de Buenos Aires- por estas horas vuelan a Nueva York, donde se reunirán con unos 80 representantes de fondos de inversión y lobistas. Algunos maliciosos aseguran que son todos argentinos o hijos de argentinos.

Mientras tanto en estas tierras los libertarios venden como un logro la llegada de Tucker Carlson, para entrevistar a su líder.

Bien viene entonces repasar quien es el tal Carlson. El norteamericano es el más controvertido e influyente de los comunicadores de la nueva derecha trumpista con 10 millones de seguidores solo en el ex Twitter a lo que se suman más millones en otras redes.

A través de Tucker, Trump rompió el silencio sobre las causas judiciales que lo involucran y la entrevista en los últimos días de agosto tuvo 265 millones de vistas y más de 200 mil usuarios la re postearon desde las redes del periodista norteamericano.

image.png La difusión de fake news que terminaron con el ataque al Capitolio fueron el motivo por que cual Fox News despidió al entrevistador de Milei.

Tucker tiene alto conocimiento de las movidas por las cuales Trump esta siendo encausado por la Justicia, el periodista durante décadas fue estrella de Fox News (La Nacion + de los medios norteamericanos) pero fue echado en abril después de que la cadena comprobará que fue parte comprometida en la movida del ex presidente, y ahora candidato, difundiendo las fake news del supuesto fraude electoral que derivó en el ataque al Capitolio.

El tercero en cuestión Sergio Massa volvió a recurrir a los anuncios y ayer se oficializó las retenciones cero para las economías regionales (entre ellas vino y mosto) presentó el programa de facilitación de empleo para las pymes y, enigmático, en una entrevista con C5N aseguró que de ser gobierno eliminaría el impuesto a las ganancias en la 4ta categoría o “a lo mejor antes”. Acá tampoco abundan las explicaciones ni como cuadraría la medida con las exigencias del Fondo.

Quizás la pista haya que buscarla en otras de sus declaraciones donde se pregunto porque quienes tienen campos o son directores de empresas no pagan Bienes Personales. Si bien no es 100 por ciento exacto técnicamente lo que plantea el candidato ministro es una discusión de fondo sobre el sistema impositivo y progresividad, algo que en la Argentina nunca se plantea a fondo y mucho menos se discute.