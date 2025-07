Se mueve el tablero político de Mendoza: negociaciones, tensiones y movimientos clave

Hay una definición que tiene en vilo a buena parte del tablero político mendocino, ya que de su resolución depende el futuro de varias fuerzas: la alianza o no entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza .

Un punto importante por el que todavía no hay acuerdo es el nombre de la posible coalición. Los libertarios -como plantearon en otras jurisdicciones- presionan para que en la boleta aparezca el sello que llevó a Javier Milei a la presidencia. Del otro lado, postulan que el espacio común identifique a ambas fuerzas (Cambia Mendoza y LLA).

Javier Milei, Hebe Casado, Alfredo Cornejo 06-09-24 (03).jpg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Mientras tanto, aparecen mensajes ambiguos. Por un lado, Alfredo Cornejo firmó el documento en el que los gobernadores reclaman a la Nación un reparto equitativo de los fondos coparticipables. Por el otro, ordenó a los dos diputados nacionales que le responden a no apoyar el quorum en la sesión de esta semana en la que se emplazó a las comisiones a dictaminar sobre dos temas sensibles: Garrahan y financiamiento universitario.

Si bien la prioridad es llegar a un acuerdo, en Casa de Gobierno tienen un Plan B: ir con candidatos propios en octubre (Julio Cobos ya fue tanteado y estaría dispuesto a rever su decisión de no competir en esta contienda electoral), aún a riesgo de someterse a una derrota en las urnas; y desdoblar los comicios legislativos locales, para votar esos cargos recién en abril del año que viene.

Los aliados de Milei, al acecho

En el caso de que esto último ocurra, los más antiguos aliados del Presidente en Mendoza (Partido Demócrata, PRO y Partido Libertario) se relamen para conformar una alternativa "netamente liberal" y medirse contra Cornejo.

En las últimas horas reapareció en la escena local Omar De Marchi , en un acto donde no escatimaron en críticas a la gestión provincial. El acuerdo entre amarillos y violetas en provincia de Buenos Aires abre una ventana de negociación en Mendoza.

IMG-20250706-WA0003.jpg

Junto a "gansos" y libertarios que quedaron afuera del armado mileísta, se ilusionan con presentar una propuesta capaz de vencer al oficialismo provincial. Algunos ya ven al ministro de Defensa Luis Petri como cabeza de lista, ratificando una ruptura con el cornejismo. Puras especulaciones, pocas certezas.

Si, en cambio, radicales y libertarios se pusieran de acuerdo, estos sectores quedarán en un limbo identitario, ya que han repetido hasta el hartazgo que su "límite es Cornejo".

¿Y La Unión Mendocina? El espacio que se ubicó en el segundo lugar en las elecciones 2023 ha sufrido varias fugas, aunque se resiste aún a desaparecer. Días atrás se llevó adelante una reunión de los dirigentes que siguen apostando a esa fuerza, e incluso dejaron abierta la puerta para sumar miembros. ¿La ausencia más notoria? La del PRO, claro está. Una idea que sobrevuela en la cabeza de algunos: aliarse con el Partido Verde de Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, y reflotar "la tercera fuerza de Mendoza".

El peronismo negocia una lista de unidad

Se esperaba un sábado a negociación pura entre los dos principales sectores que integran el peronismo mendocino (intendentes/ciurquismo y La Cámpora/kirchnerismo puro), pero no fue tan así.

Existieron charlas, aunque no más de las que se venían teniendo desde el jueves. Frente a la certeza de que las internas del 3 de agosto finalmente no se celebrarán, los bandos entienden que no hay que apurar el anuncio de unidad o quiebre.

Emir Félix asunción presidente PJ 2024 (01).jpeg El peronismo de la provincia de Mendoza mantiene reuniones y organiza la agenda para el año electoral. Cuáles son los objetivos. Foto: Prensa PJ Mendoza

La certeza es que el PJ presentará una lista bajo la denominación "Peronismo de Mendoza" en octubre. Restará saber si es con todos los sectores adentro o si finalmente el que lidera Anabel Fernández Sagasti, como ya ha amenazado, se abre de ese armado y compite en solitario con el sello de "Unidad Popular".

Es probable que eso no se conozca en el corto plazo. Es más, desde el camporismo advierten que, aun cuando el justicialismo cierre lista, "la unidad se puede dar más adelante". Ello porque el plazo que puso la Justicia Electoral para la formalización de frentes y alianzas es el 7 de agosto.

Existe consenso de que Emir Félix sea el que encabece la boleta y la discusión se centra en quién será su compañera de fórmula. Dependerá del resultado de las negociaciones que encabezan por estas horas.

Otros competidores en acción

Llamó la atención esta semana el acuerdo electoral al que arribaron dos dirigentes que supieron tener un protagonismo político mayor al que hoy ostentan: José Luis Ramón y Daniel Orozco.

Habrá que esperar cómo madura esa convivencia y si buscarán sumarle musculatura con otros sectores que quedaron (o quedarán) huérfanos en armados partidarios ajenos.

Se mencionó también en estas líneas al Partido Verde. En esa fuerza se envalentonan con algunas encuestas que los ubican en un valorable tercer lugar (si CM y LLA van juntos), no muy lejos del peronismo. Reforzarán la agenda ambiental y de defensa de los derechos del consumidor, con apertura a forjar alianzas con quienes se sumen a esa plataforma de propuestas.