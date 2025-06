Se atrasa en Diputados el debate para votar el uso de dólares no registrados.

El proyecto del Gobierno para alentar el uso de dólares no registrados recién se empezará a debatir la próxima semana debido a que aún necesita consensos con bloques opositores para poder avanzar con el trámite legislativo que le permita su sanción en el recinto de sesiones.

Como adelantó la agencia Noticias Argentinas hace una semana, el principal escollo que tiene la Libertad Avanza para sancionar el proyecto es que aún no tiene los números en la comisión de Presupuesto para firmar el dictamen que es necesario para permitir su tratamiento en el recinto de sesiones.

Pero además para que haya dictamen habilitada se deben juntar 25 firmas entre todos los despachos y UP no presenta el propio hasta el que LLA y otros bloques no alcancen ese número.

De este modo, el oficialismo no solo tiene que alcanzar al menos 21 firmas en su propio despacho, sino que lograr que otros bloques que no lo acompañen presentes su propio despacho o firmen en disidencia el del oficialismo.

LLA tiene 6 diputados, con lo cual tiene que conseguir el respaldo de, por lo menos, los siete legisladores del PRO; dos del MID; tres de la UCR; dos de Innovación Federal; y uno de Producción y Trabajo, con lo cual le alcanza para emparejar a UP.

A ahora debe lograr que los dos de Encuentro Federal, 3 de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica, presenten al menos sus propios dictámenes.

Cámara de Diputados de la Nación Argentina, tratamiento temas previsionales 04-06-25 Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

En la comisión de Legislación General, LLA tiene cuatro miembros y puede sumar el respaldo de cinco del PRO; uno del MID; dos de la UCR; uno de los radicales “con peluca”; uno de Innovación Federal y uno de Democracia para Siempre, con lo cual suma 16 voluntades.

Hay dudas sobre la postura que asuman los dos diputados de EF Mónica Fein -que votó la mayoría de las leyes en contra de LLA- y Oscar Agost Carreño.

En tanto, en la Comisión de Legislación Penal, que tiene 31 miembros, LLA tiene cinco miembros; el PRO, cinco; la UCR, dos; Liga del Interior, uno; Innovación Federal, uno; Democracia para Siempre, uno, y el cordobés Juan Brugge de EF.

Por ese motivo esta semana buscarán avanzar en conversaciones con los bloques dialoguistas para asegurarse la mayoría en esas tres comisiones que presiden los libertarios José Luis Espert (Presupuesto); Santiago Santurio (Legislación General) y la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

Posteriormente buscará avanzar también en conversaciones con los gobernadores para asegurarse los votos en el recinto de sesiones, aunque para ese objetivo el oficialismo está mas confiado como sucedió cuando el trató la ratificación del DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

La iniciativa de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, que modifica el Régimen Penal Tributario y busca facilitar el uso de dinero no declarado en la economía real, ingresó el jueves pasado y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal.

