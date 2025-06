Rutas bajo control provincial: el PJ criticó el acuerdo vial por "financiar la desidia del gobierno nacional"

El sanrafaelino advirtió que el nuevo esquema implica que Mendoza invierta 200 millones de dólares de ese fideicomiso para realizar obras que, por mandato constitucional, le corresponden a la Nación.

“Es lamentable el convenio, que es una entrega de los intereses de la Provincia. Vamos a pagar todos los mendocinos lo que le toca hacer a la Nación”, completó.

Es lamentable el convenio. Vamos a pagar todos los mendocinos lo que le toca hacer a la Nación Es lamentable el convenio. Vamos a pagar todos los mendocinos lo que le toca hacer a la Nación

Advertencias por la falta de garantías

Entre los puntos más cuestionados, el peronismo señaló que el convenio no incluye derecho a reembolso por las obras realizadas. Además, si en 36 meses no se cumplen las condiciones para implementar el cobro de peaje, la Provincia no podrá reclamarle a Vialidad Nacional por los gastos efectuados.

“Lo lógico hubiese sido que Vialidad nos reintegre los fondos. No son del gobernador, son de todos los mendocinos”, planteó Gómez.

obras en nudo vial, vialidad, calles, obras.jpg Cuestionamientos al convenio que firmó la Provincia para reparar rutas nacionales. Foto: Yemel Fil

El diputado también recordó que el mantenimiento de rutas nacionales se financia con el Fondo Vial Federal, que surge del impuesto a los combustibles. Por eso, si se suma el cobro por peaje, “los mendocinos vamos a pagar tres veces por la misma obra”, advirtió.

Asimismo, cuestionó que en la tercera etapa del programa nacional Red Federal de Concesiones, solo se haya incluido un tramo de la Ruta 7, dejando afuera trazas clave que cruzan la provincia. “¿No hubiese sido mejor exigir que esas rutas se incorporen a ese plan antes que firmar este convenio", se preguntó.

“Nos prometieron un modelo chileno, no el freno de la obra pública”

Gómez recordó que durante la campaña el oficialismo prometió impulsar obras mediante un esquema de participación público-privada, “como el modelo chileno”. Sin embargo, aseguró que el mileísmo optó por frenar directamente la obra pública.

Cornejo defendió el acuerdo: “Si esperamos a Nación, seguimos con las rutas malas”

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo defendió el convenio y aseguró que la iniciativa se aprobó con más de dos tercios en la Legislatura, incluyendo votos de sectores opositores. “No lo vota solo el oficialismo”, señaló.

El mandatario admitió que se trata de una competencia federal, pero justificó la decisión en términos prácticos: “Si nos quedamos llorando, vamos a seguir con rutas malas. Y el gobierno nacional no va a poner el dinero”.

Como ejemplo, mencionó la Ruta 143 (una de las incluidas en el convenio), clave para el sur provincial: “No me explico cómo legisladores de San Rafael, que saben cómo está la 143, no están a favor de que la hagamos nosotros”.

Alfredo Cornejo, obra pública, Variante Palmira.jpg Alfredo Cornejo defendió el convenio firmado con la Nación por las rutas federales. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cabe destacar que una de las “cartas” que se guardó el oficialismo provincial es que en el convenio firmado se aclara que Mendoza aportará el financiamiento “sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional”. Es decir, en caso de reclamar recupero de la inversión, no se podrá hacer ante ese organismo, pero sí ante el Ejecutivo nacional.