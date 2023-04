Quién es Antonio Aracre.

La llegada de Aracre al Ejecutivo fue polémica, ya que integrantes del Frente de Todos le habían pedido al presidente Alberto Fernández que retrocediera con su decisión. Sin embargo, esto no impidió que Aracre asumiera como jefe de asesores de la Presidencia el 1 de febrero de 2023.

Aracre no era ajeno a la política antes de su llegada al Gobierno. Representaba a la comunidad LGBTIQ+ en el círculo rojo y tenía una llegada al Gobierno que le permitía "colaborar" en el diseño de políticas para el sector privado. Mantenía un buen vínculo con el Gobierno y con el massismo, lo que prometía revalidar el vínculo sino-argentino debido a su puesto en una empresa de origen chino.

Aracre mantenía una buena y cercana relación con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien en distintas oportunidades había definido como un “gran facilitador que acerca el mundo privado a lo público”. Sin embargo, ese vínculo cambió en el último tiempo debido a que Massa no estaba de acuerdo con que el ex directivo de Syngenta no lo invitara a las reuniones que le organizara al Presidente en Olivos con algunos empresarios.

Dentro del Gobierno algunos lo señalaban como el autor del “dólar soja”, la medida que implementó el ministro de Economía para que distintos productores agropecuarios decidan liquidar las divisas y robustecer las arcas del Banco Central. Según se pudo reconstruir, Aracre llevó el primer borrador al Palacio de Hacienda cuando Silvina Batakis era ministra, pero la actual directora del Banco Nación eligió otro camino que no terminó de convencer a los productores, según publica Perfil.

La renuncia de Aracre sorprendió a muchos en el ámbito político y empresarial, y genera incertidumbre sobre quién será su reemplazo en el Gobierno.