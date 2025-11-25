Provincia de Buenos Aires: de qué murió Juan José Mussi y quién lo reemplazará

El histórico dirigente peronista e intendente de Berazategui , Juan José Mussi falleció el pasado lunes. La noticia de su deceso fue confirmada por compañeros del Partido Justicialista en redes sociales y generó conmoción en la política de la Provincia de Buenos Aires .

La pérdida del dirigente fue confirmada inicialmente por el Dr. Leonardo Martinez Herrero. "Murió el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una pérdida irreparable para Berazategui y el peronismo . Me cuesta asumirlo...", expresó en X.

Fue seis veces intendente y, además, ejerció como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde y fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner .

Mussi estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, debido a un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días. El dirigente, médico clínico de profesión y figura central del peronismo bonaerense, deja una vasta trayectoria política que se extendió por casi cuatro décadas.

El deceso de Mussi marca el fin de una era para el peronismo de la Tercera Sección Electoral y genera un impacto inmediato en la estructura política del municipio de Berazategui.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025

Juan José Mussi, clave en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires

En los últimos meses, y en medio de su sexto mandato como intendente, Mussi había llegado a amenazar durante el cierre de listas de las últimas elecciones con presentar una boleta corta para mantenerse fuera de la disputa el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora.

“Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, había lanzado en aquella oportunidad.

La ex presidenta Cristina Kirchner, quien difundió en redes sociales la noticia de su fallecimiento, definió a Mussi como un “gran intendente de la localidad de Berazategui; peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, añadió.

Quién lo reemplazará

Según la normativa vigente, Carlos “Turco” Balor quedará a cargo del municipio hasta 2027. El actual secretario de Obras Públicas fue elegido como primer concejal de la lista oficialista en los comicios de 2023. Fue un hombre de confianza de Mussi, quien lo eligió para encabezar la boleta legislativa en ese entonces.

De acuerdo con la modificación del artículo 123 de la ley 5109, establecida en 1993, “en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél”.

La legislación también prevé que, ante la ausencia o impedimento de este primer concejal, el reemplazo recaerá sucesivamente en los siguientes integrantes de la nómina, hasta tanto se realice la próxima renovación del Concejo Deliberante. Fuente: NA/ Infobae.