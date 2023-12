Milei convocó a los gobernadores a una reunión de emergencia por el ajuste

Después de que Gerardo Zamora declarara la "emergencia económica" en Santiago del Estero , que Claudio Poggi admitiera que los sueldos de los empleados estatales de San Luis se cobrarán en cuotas, y que Axel Kicillof no descartara emitir su propia moneda, el Presidente los recibirá la próxima semana.

Entre los puntos que podrían discutirse en el encuentro se contemplan la reversión impacto a las ganancias, la suba a las retenciones y la ampliación de la vigencia al impuesto a bienes personales. En la misma línea, no se descarta dar marcha atrás con la devolución de IVA para mejorar la recaudación, como así también la coparticipación del impuesto al cheque .

Se espera que los mandatarios provinciales expresen su preocupación por la nueva etapa de la obra pública que propone Milei.

En Gobierno dijeron que el objetivo principal será explicar y responder dudas específicamente sobre el plan económico que anunció el ministro Luis “Toto” Caputo y sobre los programas que se vienen. Y circulaba el rumor de que podría estar presente el propio titular de Hacienda para despejar dudas, aunque en Economía no corroboraron la versión.

La convocatoria es una señal de apertura política inicial de parte del Gobierno, que viene avisando a través de Francos que el vínculo no se restringirá al Pro a partir del acuerdo electoral de octubre, sino que abarcará también al peronismo no kirchnerista. De hecho, el ministro político eligió al justicialista Martín Llaryora, que acaba de asumir en Córdoba, para mantener su primera reunión con un gobernador en la Casa Rosada. Lo recibió ayer por la tarde en Escudos, donde conversaron durante casi una hora y media, se tomaron una foto juntos y quedaron en “acompañarse” mutuamente. “Queremos que le vaya bien al Gobierno para que le vaya bien al país”, le transmitió el ex intendente capitalino.