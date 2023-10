Massa adelantó qué ex ministro "tendrá mucho que ver" en su eventual gobierno

En "La Noche de Mirtha", el candidato presidencial Sergio Massa , dio algunos adelantos de lo que sería su eventual gobierno en caso de ganar las elecciones 2023 . Junto a su esposa, Malena Galmarini, el representante de Unión por la Patria anticipó, por ejemplo, el nombre de quien sería parte de su Gabinete: el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.

En una entrevista exclusiva para este ciclo que conduce Mirtha Legrand, Massa le respondió a la periodista María Julia Oliván sobre el lugar que tendría Lavagna en un hipotético Gobierno conducido por él. Además, sobre la continuidad o no de integrantes del actual Gabinete, el candidato oficialista señaló: "Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero", aseveró.