La conclusión de la CGT del paro en Mendoza: ¿Se terminó la luna de miel con Milei?

Paro CGT, marcha, manifestacion, sindicato de prensa, cruz calvet.jpg Foto: Yemel Fil

"Los trabajadores no están llegando a fin de mes, les cuesta pagar la luz, están pasando a los chicos de las escuelas privadas a escuelas públicos, hay recortes en la economía familiar", reflejó.

En el mismo sentido se pronunció Luis Márquez, de la CGT Mendoza: "La gente adhirió por la situación del país, hay muchos despidos, el poder adquisitivo está en baja".

Paro CGT, marcha, manifestacion, ricardo letard, gustavo correa, luis marquez.jpg Foto: Yemel Fil

"Milei ganó en Mendoza por el 75% y hoy la gente no acompañó al gobierno nacional porque no votó estas políticas, no votó porque no alcancen los sueldos. Se terminó la luna de miel, no eligieron esta política", dijo Márquez y cuestionó el "atropello" del Gobierno Nacional.

Por su parte, Gustavo Correa de la CTA, habló de "un paro importante". "La jornada se expresa en las calles, hay muchas familias acompañando este proceso, que se suman a expresar lo que nos viene pasando como trabajadores", destacó.

"A nosotros nos preocupa el recorte fondos de educación, el deguase del sistema previsional", dijo Correa.

"Es un gobierno que escucha poco, con mucha soberbia, que construye una realidad paralela. No sé si es un gobierno que decodifica lo que está pasando. Entiende poco lo que está pasando", sostuvo Correa.