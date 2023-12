Habló el hombre que le arrojó una botella a Milei: qué dijo

gaston ariel mercanzini.jpg Gastón Mercanzini está detenido por el atentado contra el presidente Javier Milei

Él mismo recordó los antecedentes de "violencia de género" que tuvo y de "daño" por romper una camioneta del Gobierno de la Ciudad.

"El 10, el día del episodio, estaba borracho, no sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el presidente electo el plan de convertibilidad era bueno, me afectó mucho eso. Escuchar en la plaza que la gente aplaudía que estamos mal pero que la vamos a pasar peor, que los Falcon verdes. Yo no veía dónde estaba el auto, solo los gorritos de los granaderos", indicó.

Asimismo, añadió: "Me arrepiento, nunca hice una cosa así, no quise atentar contra el Presidente, todo indica que sí, si lo hubiera querido hacer me ponía gorra y barbijo. No medí las consecuencias, bronca por todo lo que pasa, y todo lo que me pasa a mí. No apruebo lo que hice, le pido mil disculpas al oficial que lastimé y a todos sus familiares que vieron ese episodio por televisión, no quise lastimar a nadie, al otro día me di cuenta lo que pasó", añadió.

Me arrepiento, nunca hice una cosa así, no quise atentar contra el Presidente Me arrepiento, nunca hice una cosa así, no quise atentar contra el Presidente

gaston-mercanzini-el-hombre-que-le-tiro-la-botella-a-milei-1717892.jpg

"Lo único que quiero es pedir disculpas por lo que hice y donde esté detenido voy a pedir asistencia psicológica", precisó. Asimismo, señaló que fue al lugar "para ver qué pasaba" con la asunción de Milei.

"Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí", afirmó, en relación a que cuando se conoció su identidad salieron fotos suyas con varios funcionarios kirchneristas.

Lijo ahora tiene diez días para resolver su situación procesal pero por ahora seguirá detenido hasta entonces.