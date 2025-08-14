El Gobierno de Mendoza hará un millonario desembolso a la residencia oficial: de cuánto y para qué.

El gobierno de Mendoza asignará una importante cantidad de dinero para el mantenimiento de la residencia oficial del gobernador . Se trata de un desembolso de $36 millones de pesos para el cuidado y mantenimiento de la residencia oficial.

La medida quedó oficializada a través del Decreto N° 1408, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza , y fue firmada por la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Según el texto, el monto será transferido al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia de Gobernación, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A., con el objetivo de cubrir los gastos del tercer trimestre de 2025.

La partida será financiada por la Tesorería General de la Provincia, con cargo al presupuesto vigente, y contempla los trabajos necesarios para la administración, conservación y funcionamiento del inmueble oficial, ubicado en La Puntilla, Luján de Cuyo.

La casa del Gobierno en la Puntilla, Luj

El decreto lleva también la firma del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y del ministro de Hacienda y Finanzas.

La residencia oficial de La Puntilla funciona como espacio institucional y protocolar del Gobierno provincial, y su mantenimiento incluye tareas de infraestructura, servicios y cuidado de los espacios verdes.

Sobre la residencia oficial del Gobernador

Se trata de un inmueble donado a la provincia por el empresario Enrique Pescarmona.

El terreno fue cedido al Gobierno con la finalidad de ser utilizado como residencia de los gobernadores en 2017. Desde esa fecha, ningún gobernador (ni Alfredo Cornejo ni Rodolfo Suarez) vivieron alllí, sino que se utiliza como espacio de reuniones, recepción de eventos especiales y también para recibir y alojar autoridades. Pero el objetivo de la donación fue que puedan allí vivir los gobernadores que deseen hacerlo.

La propiedad está ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, en calle Francia 809 de La Puntilla. Tiene una superficie total de 4.344 m2 y 722m2 cubiertos construidos, correspondientes a casa habitación.