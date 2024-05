El choque de trenes, las consecuencias del superávit trucho de Javier Milei

El choque de trenes del ramal San Martín en el AMBA desnudó que el recorte salvaje del presupuesto sobre la obra y el mantenimiento de lo público que lleva a delante el gobierno de Javier Milei , tiene consecuencias casi trágicas. Si bien por ahora el juez que investiga la causa sólo imputó a los trabajadores por lo que se suele denominar “error humano” ese error tiene un por qué y no es otro que el no funcionamiento del sistema de señales electrónicas que permite dotar de seguridad al andar de los trenes. ¿Entonces quién es el responsable?

En números fríos eso significa que de los 20 millones de dólares que necesitan los ferrocarriles para su funcionamiento y mantenimiento solo se le giraron poco más de 800 mil dólares.

El caso del San Martín como ejemplo trágico

El accidente sobre el Viaducto Palermo que causó más de 90 heridos, un tercio de ellos de gravedad, se produjo cuando una formación que circulaba de Retiro a Pilar chocara de atrás a una locomotora y un furgón que avanzaba a muy baja velocidad.

“La locomotora no generaba velocidad, iba muy lento. No fue un choque con un furgón y la locomotora parada, iban en movimiento. Si no hubiera estado en movimiento, se hubiera encontrado con una pared” y hubiera sido una verdadera tragedia de magnitud impredecible, aseguró a una radio porteña Marcelo Riquelme, Inspector de señalamiento ferroviario de Trenes Argentinos e integrante de una Asociación Civil relacionada con la historia y presente de los ferrocarriles.

Las señales que habilitan el paso de los trenes no funcionan desde fines de febrero. El 28 de febrero se robaron por última vez los tramos de cables que nunca fueron repuestos anta la falta de presupuesto y la falta de material. Por lo tanto el sistema funciona desde hace meses con banderilleros y comunicación por handy.

Riquelme aclara cómo debería funcionar “el tren está protegido por algo que se llama recubrimiento entero. Un tren circula y a medida que circula hay dos señales, una roja, otra roja y la tercera en precaución (amarilla). Eso es lo que no hay. La situación normal sería la de recubrimiento entero “.

Como dijimos, de los 20 millones de dólares mensuales que requiere el mantenimiento de los ferrocarriles, Luis Bono Caputo giró apenas 850 mil y junto a otros funcionarios quedó al borde de la denuncia penal. Recordemos que no solo Caputo es el Ministro de Economía, sino que también se quedó con el Ministerio de Infraestructura de quien depende la secretaria de Transporte. La Justicia (al igual que lo hizo con la Tragedia de Once) debería avanzar sobre toda la cadena de responsables.

Hoy se conoció a traves de una publicación especializada, En el Subte, que las propias autoridades de Trenes Argentinos habían advertido al Secretario de Transporte de la caótica situación y los peligros que esta acarreaba.

Escándalo: una semana antes del accidente, Trenes Argentinos había alertado al Gobierno que el ajuste impedía "estándares mínimos de seguridad". Peligran el mantenimiento de vías y coches, y el suministro de gasoil y electricidad.

De las 24 locomotoras del San Martín solo funciona 13 o 14 en una situación dónde también se cruza el conflicto político ideológico comercial internacional en el cual se metió el gobierno de Javier Milei.

Los cables robados a fines de febrero y no repuestos son parte de la situación integral que viven hoy los trenes y que puede extenderse a todos los ámbitos de la obra y el mantenimiento.

image.png El choque de trenes provocado por la falta de señaléctica por el robo de los cables y la falta de presupuesto para realizar el mantenimiento. El ajuste en busca del superávit pone en riesgo la vida de los argentinos.

Martín Marinucci, ex presidente de Trenes Argentinos, aseguró -también en declaraciones periodísticas- que “La situación es clara. Hay un ministerio que tendría que haber transferido no menos de 70 mil millones de pesos en estos 5 meses de gestión para mantener el servicio, para poder hacer la reposición de cables tras el robo o rotura de los mismos” y evidentemente no lo hizo.

Marinucci agregó que “Es cierto que el robo de cable estaba en mi administración. El vandalismo es constante, mismo en las formaciones. Por eso creamos una gerencia creando lo que se llamó el programa Trenes Seguros, que ayudó a reducir en un 43% de los delitos en el ámbito ferroviario. Uno va mejorando de acuerdo a las estadísticas, cuando llegamos a la gestión, avanzamos con un programa integral de domos, cámaras, la articulación del SAME, botones de pánico”.

Según las propias declaraciones de los trabajadores todos esos avances fueron desarticulados a partir del congelamiento y disminución presupuestario y el despido de cientos de trabajadores de Trenes Argentinos en estos cinco meses.

El conflicto con China también cruza los trenes

La reparación de locomotoras también cayó en el pantanal ideológico y de política internacional de Javier Milei.

En el gobierno anterior el primer intento de electrificar el sistema se lo llevó la guerra de Rusia con Ucrania ya que la licitación había sido ganada por una empresa rusa que se retiró del proyecto cuando comenzaron las hostilidades.

La segunda licitación fue ganada por una empresa china pero el BID, que iba a financiar las obras hizo todo lo posible para que se cayera.

Finalmente el gobierno de Alberto Fernández decidió tomar el camino de reparar las locomotoras actuales. La licitación la ganó la empresa china proveedora de las locomotoras

Para evitar conflictos y como quedaban apenas días para el cambio de mundo la gestión anterior decidió no firmar el contrato y dejarlo preparado y listo para la firma de la nueva administración. Obviamente las nuevas autoridades decidieron parar el contrato porque era con una empresa China.

El éxito que pone en riesgo vidas

Desde la empresa y el gobierno aseguran que la solución sería que la tarifa sea la real (unos 2000 pesos) para prescindir de los subsidios y poder mantener la empresa. Una falsedad plagada de ignorancia porque hacen la cuenta como si a esa tarifa se mantuviera el actual tráfico de pasajeros y desconoce la realidad mundial del sistema ferroviario mundial.

Este terrible accidente que no terminó en una tragedia de magnitud de milagro tiene una síntesis clara; El Presidente y el Ministro logran el superávit fiscal a partir de poner en riesgo la vida de millones de argentinos diariamente en los transportes públicos y rutas de todo el país.