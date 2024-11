Ecos del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.

Obras de urbanización Se trabaja en el pavimento de zonas aledañas a la ex Terminal de Ómnibus de San Rafael

Entre lo que dijo el Presidente de la Cámara, Gabriel Brega en el auditorio del Centro de Congresos, en un discurso muy bueno , por lo realista, sintético, concreto y preciso; y lo que respondió Cornejo , se puede conocer el camino de lo que están trazando como factible en los tiempos que corren, donde el Estado Nacional no es proclive a tener participación.

La premisa del Gobierno Nacional en tal sentido, “que no tiene” su correlato en la Provincia por convicción en cuanto el Estado tiene que estar presente. Lo que no quiere decir que no deba velar por ser eficiente, controlar los gastos para ser un Estado eficaz y facilitador de las inversiones privadas y/o públicas privadas.