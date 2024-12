Cornejo y el reclamo a Milei por la obra pública: "No hay ningún país en el que el Estado no pague una parte"

El gobernador Alfredo Cornejo participó del ciclo "Voces de Gestión" a un año del inicio de su segundo mandato y volvió a hablar sobre el parate de la obra pública en Argentina. "No hay ningún país en el que el Estado no pague una parte", expresó.

Alfredo Cornejo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al parate de la obra pública en la Argentina durante su entrevista en el ciclo "Voces de Gestión". Foto: Yemel Fil

Sin embargo, aclaró que "no hay ningún país en el mundo en el que no paga el Estado". "En Chile pone un cheque grande el Estado para iniciar las obras de ruta. No es que lo paga todo el peaje, porque no alcanza a pagar el peaje. Para eso son concesiones largas, para que la infraestructura se haga ahora, se mantenga con el peaje y se recupere el crédito con ese peaje", resaltó.