Cierran oficinas de ANSES en todo el país: cómo es la situación en Mendoza

En la provincia de Mendoza , la atención es solo con turnos, se producen demoras - hubo desvinculaciones - y no hay respuestas por parte del organismo nacional.

Despidos en Anses

Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación; algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.

Noticias Argentinas habló con el ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI, Lucas Boyanovsky, quien confirmó los despidos y, además, aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo.

“Hasta diciembre en la UDAI de Munro se hacía un trámite por seguro de desempleo a la semana y ahora se están tomando en promedio ocho por día. Estadísticamente es un 4.000 % más”, aseguró.

A esta situación, se sumaron cierres en las provincias de Chaco (Machagai, Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras) Río Negro (General Conesa), Santa Fe (Vera y Villa Ocampo) y la localidad balnearia de Mar del Plata.

El comunicado de trabajadores de Anses Mendoza

Desde el colectivo de las y los trabajadores de organismo en la provincia de Mendoza se emitió un texto en defensa de las fuentes de trabajo. "Son 1600 compañeras y compañeros que han sido despedidos, hay más de 3000 telegramas que están en camino y pretenden reducir a un 30% el personal, no tenemos ninguna autoridad a la cual acudir y no hay respuesta de parte de nadie, porque no le importamos a nadie", señalaron.

"Falta mucho por mejorar, sí. Las jubilaciones son bajas, sí. La atención no es muchas veces la ideal, sí. Tenemos muchas falencias, pero si la ANSES desaparece ni siquiera tendremos la posibilidad de mejorar todo aquello que falla y quedará al descubierto la necesidad de tener un Estado presente, porque no habrá a quien reclamar por cada uno de los derechos de nuestro pueblo", indicaron.

