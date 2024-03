Atípico desayuno de la Coviar: las demoras, los looks y los encuentros impensados

Por un lado, la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de que este año no haya palco, sumado al retraso en la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior, Guillermo Francos; al evento. El viaje que estaba previsto para ayer se retrasó debido a que el presidente Javier Milei decidió dar el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso este viernes por la noche.

Coviar 2024 Foto: Cristian Lozano

¿Habemus paz?

Las diferencias entre la vicegobernadora Hebe Casado y Omar De Marchi (secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil) parecían insalvables. Los ex compañeros del PRO en Mendoza se enemistaron hace tiempo, y la grieta creció cuando De Marchi decidió pasarse a la vereda de los oponentes de Cornejo, como fundador de La Unión Mendocina, desde donde compitió por la gobernación.

Luego, Milei lo designó funcionario nacional, algo que le valió una fuerte crítica por parte de Casado. Sin embargo, este sábado parece haber habido cierta paz entre ambos, que compartieron una charla con Roberto García Moritán, funcionario del gobierno de CABA.

Hebe Casado y Omar De Marchi

Los "muchachos" peronistas presentes

El intendente de San Rafael, Omar Félix; junto a los ex gobernadores José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrieli, Celso Jaque (ahora intendente de Malargüe) y Arturo Lafalla, estuvieron presentes desde temprano en el evento organizado por la Coviar.

La pareja feliz

Como es costumbre desde que anunciaron su noviazgo, el mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación,* y la periodista Cristina Pérez, se muestran juntos y muy enamorados en cada evento.

Cristina Pérez Luis Petri Foto: Cristian Lozano

Qué mona

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (UP) llegó temprano al desayuno e impactó con su look. No solo el corte de pelo, sino su outfit: un mono negro, largo, provocando suspiros en el Hotel Hyatt.

Anabel Fernández Sagasti Foto: Cristian Lozano

¿Se pusieron de acuerdo?

La intendenta Flor Destefánis prefirió estar en las calles, en el Carrusel. Lo que llamó la atención fue una nueva coincidencia en el atuendo elegido por ella y su compañera de militancia, Anabel Fernández Sagasti: esta vez fue un mono negro.

Flor Destéfanis Foto: Cristian Lozano

El invitado "guapo"

Uno de los comentarios de la mañana giró en torno a Roberto García Moritán, que sobresale por su "estampa": look super prolijo, en sintonía con su esposa, Carolina "Pampita" Ardohain.

8685cb2a-d9cf-4255-b9aa-4f397ccc1d30.jpg

¿Qué hora es?

Los discursos que deberían ser el centro del desayuno de la Coviar suelen empezar cerca de las 9 o 10, pero este año iniciaron recién minutos antes de las 12, cuando arribó la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Coviar 2024 Foto: Cristian Lozano

Mario González Coviar 2024 Foto: Cristian lozano

Dupla fuerte

En Nación, Victoria Villarruel; y en Mendoza, Hebe Casado, las vice se caracterizan por personalidades fuertes. Ambas se juntaron tras los discursos.