Alfredo Cornejo: "La convocatoria de Milei es música para nuestros oídos".

Alfredo Cornejo en el Desayuno de la Coviar 2024

Reclamo por la coparticipación

"Hoy en la Argentina este desbarajuste hace que no todos los impuestos sean coparticipables. Desde ya, el impuesto a los ingresos personales, que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, celebraríamos que sea porque es un impuesto coparticipable y sin duda ayudaría a tomar decisiones federales en cada una de las regiones. Y además, sin duda alguna, la Argentina requiere una reformulación fiscal entre Nación - Provincia y entre los contribuyentes y el Fisco", dijo reclamando la redistribución de ingresos que vienen oidiendo los gobernadores.

En este sentido, hizo una "convocatoria" al Gobierno nacional para que redistribuya los dondos a las provincias y así "incentive la inversión, el crecimiento y el empleo, y también una distribución provincial". "Los mejores años de este país han sido sin ley de coparticipación y ruboriza a muchos pensar en ello. Cada provincia se hacía cargo de sus gastos con los impuestos internos. La historia de este país muestra esa situación. Y los impuestos externos iban a parar a la Nación. En algún punto empezó a torcerse esa tarea y en algún punto empezó a acelerar esta madeja de impuestos, tras impuestos, tras impuestos, que no son bien administrados".

"Se hizo con la excusa de que la coparticipación era para apoyar a zonas menos desarrolladas. La verdad es que las provincias que reciben más coparticipación por habitante son más subdesarrolladas y no tienen ningún incentivo a tener sector privado", señaló.

"Tenemos que no escapar a ninguna discusión de este pacto federal que propone el presidente Milei. Es de sentido común una buena distribución de los recursos. Por supuesto, sin afectar a ninguna provincia, pero generando estímulos. No se puede sin estímulos en un sistema económico capitalista, estímulos que propendan a la inversión y al crecimiento. No se puede funcionar esta relación fiscal Nación-provincia sin estímulos a agrandar el sector privado, como estimulamos en Mendoza, y a tener un Estado ni más chico ni más grande: más inteligente, que intervenga en lo que tiene que intervenir y no se meta en lo que no tiene que meterse", sostuvo.

El fuerte respaldo a Javier Milei

"Argentina necesita estabilidad macro. Estamos para apoyar ese camino, con diálogo, porque el solo objetivo de déficit cero es condición necesaria, pero no es condición suficiente", sostuvo el gobernador.

"Se requieren reformas estructurales que tienen que pasar por el Congreso, que tienen que tener un alto consenso para que no volvamos atrás a la decadencia. Mendoza requiere que este cambio de modelo sea exitoso. Creemos que si esto sale bien, Mendoza crecerá más que el resto del país, porque ha hecho su trabajo en las competencias que le son exclusivas, pero también porque en Mendoza hay un ecosistema emprendedor que va a potenciarse con condiciones más productivas", señaló Cornejo.