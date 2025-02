Ahora Milei arremetió contra María Becerra: "Habla según quién le llene el bolsillo"

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento . CIAO!", escribió el mandatario nacional contra una de las referentes musicales más importantes del momento.

Desde el escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia, María convocó a los presentes a involucrarse con la dramática situación que afecta a la Patagonia hace más de 13 días: "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros".