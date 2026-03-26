Video: atrapan al autor de un robo en plena Ciudad de Mendoza

El acusado de robo fue trasladado a una comisaría de Ciudad.

Un robo ocurrido a plena luz del día en la Ciudad de Mendoza terminó con la rápida detención del autor gracias a la intervención del sistema de monitoreo urbano y el accionar coordinado de preventores y policías, justo a horas de la presentación del nuevo Centro de Operaciones y Vigilancias de la Ciudad.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles , cuando personal de seguridad realizaba un patrullaje de rutina en calle Belgrano, a metros de la Arístides Villanueva, y detectó un robo activo.

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Tras una corta persecución, los agentes lograron detener al autor del robo y desde ese momento quedó a disposición de la justicia.

Según fuentes policiales, los agentes detectaron a un sujeto en actitud sospechosa , observando y tanteando un vehículo estacionado.

De manera simultánea, desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se realizó el seguimiento del individuo, registrando el momento en que logró ingresar al automóvil y sustraer una cartera de color verde. En su interior había un monedero, documentación y anteojos.

Al advertir la presencia de los preventores, el sospechoso intentó descartarse del elemento robado arrojándolo al suelo. Sin embargo, fue rápidamente aprehendido en el lugar antes de poder escapar.

Minutos después, con la llegada de un móvil policial, el detenido fue trasladado al Polo Judicial, quedando a disposición de la Justicia.

El procedimiento destacó la eficacia del sistema de videovigilancia de la Ciudad, que permitió detectar el delito en tiempo real y coordinar una intervención inmediata, logrando recuperar los objetos sustraídos y concretar la detención del autor.