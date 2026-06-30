30 de junio de 2026
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Sitio Andino
Droga

Ingirieron cápsulas de droga para entrar a Mendoza y terminaron detenidos e internados

Gendarmería Nacional Argentina secuestró una importante cantidad de droga (cocaína) en cápsulas que habían sido ingeridas por una pareja.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia Federal.&nbsp;

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia Federal. 

 Por Pablo Segura

Una pareja fue detenida luego de intentar ingresar a la provincia de Mendoza casi 2 kilos y medio de droga, específicamente cocaína, ocultos en cápsulas que habían ingerido para evadir los controles de seguridad, en tanto que la maniobra fue detectada por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, que ya seguían los pasos de los sospechosos.

Según informaron fuentes oficiales, los involucrados fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza, donde permanecieron bajo custodia y supervisión médica hasta lograr expulsar las cápsulas que contenían la sustancia. En total, el procedimiento permitió secuestrar 188 cápsulas de cocaína (96 expulsadas por la mujer y 92 por el hombre).

capsulas droga
Algunas de las cápsulas con droga que fueron incautadas.

Algunas de las cápsulas con droga que fueron incautadas.

La modalidad utilizada por los detenidos es conocida como “capsuleros” o “camellos”, una práctica utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico para transportar estupefacientes dentro del cuerpo y evitar su detección durante los controles.

El operativo de Gendarmería Nacional Argentina

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional Argentina en el marco de las tareas de prevención y lucha contra el narcotráfico. Tras detectar indicios sobre el posible traslado de estupefacientes, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

Detenido gendarmeria
Los sospechosos fueron internados en el hospital Central hasta que pudieron expulsar las cápsulas.

Los sospechosos fueron internados en el hospital Central hasta que pudieron expulsar las cápsulas.

La pareja quedó detenida a disposición de las autoridades judiciales por una causa vinculada al transporte de estupefacientes, mientras que la sustancia incautada fue sometida a las pericias correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo la lupa una de las formas más riesgosas utilizadas para el traslado de droga, ya que quienes adoptan esta modalidad pueden sufrir graves consecuencias de salud si alguna de las cápsulas se rompe dentro del organismo.

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