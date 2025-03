Desde la cárcel, Robledo Puch exige que lo maten porque "está sufriendo condenadamente"

Robledo Puch - 181452

Robledo Puch: "Estoy sufriendo condenadamente"

"Lo único que ansío es que me metan en la sala de una clínica y me pongan una vía con suero y me pongan a dormir profundamente y después me inoculen el veneno y me maten", comenzó a decir el Ángel de la Muerte desde su estancia en la Unidad Penitenciaria N° 26 de Olmos.