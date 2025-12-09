9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación judicial

Allanamientos en Independiente por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas. Los detalles de los operativos.

Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación judicial&nbsp;

Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación judicial 

Foto: Web Oficial Independiente
Por Sitio Andino Policiales

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de procedimientos en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas, con allanamientos que alcanzaron a sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y a más de una veintena de clubes del país.

Independiente: el allanamiento y la aclaración del club

Independiente también fue allanado en la mañana del lunes. En un comunicado oficial, la institución señaló que desde el primer momento puso toda la documentación requerida a disposición de la Justicia.

Lee además
Permaneció atrincherada por más de una hora
Evacuaron las instalaciones

Una subcomisaria se atrincheró en el edificio de Investigaciones y se desplegó un amplio operativo
Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

El club enfatizó que "no tiene ni tuvo ningún convenio comercial, contrato, ni vínculo operativo y/o financiero con la empresa investigada", y precisó que la única relación existente fue la recepción de una donación voluntaria, destinada a una refacción puntual en la pensión del predio de Villa Domínico.

allanamientos, afa
La institución señaló que desde el primer momento puso toda la documentación requerida a disposición de la Justicia

La institución señaló que desde el primer momento puso toda la documentación requerida a disposición de la Justicia

La donación, según explicaron, se completó solo parcialmente y su documentación ya se encuentra en poder de la Justicia.

Excursionistas y su defensa tras los allanamientos

Uno de los primeros en pronunciarse fue Excursionistas, que informó que en su sede se solicitó documentación específica vinculada a la causa.

El club destacó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo" y aclaró que no mantiene "ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa" con la empresa investigada.

Embed

Racing aclaró su vínculo con Sur Finanzas

Horas más tarde, Racing comunicó que su relación con Sur Finanzas "se alcanzó en el año 2023" y que se trató exclusivamente de un contrato de publicidad y sponsoreo.

Además, la institución remarcó que la firma mantiene una deuda pendiente con el club y que la actual dirigencia trabaja en regularizarla. También informó que el contrato vigente finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Embed

"Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho", concluyó el comunicado.

Operativos en la AFA y clubes del fútbol argentino

Según información confirmada por Noticias Argentinas, se realizaron 19 allanamientos en clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, y en las sedes de AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza y la Superliga Argentina de Fútbol.

En otra documentación del expediente también figuran más de 30 locaciones vinculadas a instituciones deportivas donde se buscó recabar información relacionada con la empresa investigada.

Los operativos se centraron en el requerimiento y secuestro de documentación vinculada a eventuales relaciones contractuales, financieras o de sponsoreo entre los clubes y Sur Finanzas.

Temas
Seguí leyendo

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

Peligro en la Ciudad de Mendoza: detuvieron a un conductor con un altísimo nivel de alcoholemia

Impactante video: un colectivo del grupo 300 se prendió fuego en Guaymallén y quedó destruido

Un joven ciclista murió en Maipú tras caer a una acequia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

A un año de la detención de Nahuel Gallo, el caso sigue sin resolverse: qué dijo su esposa

LO QUE SE LEE AHORA
Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Las Más Leídas

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

General Alvear: una Ford Ranger atropelló y mató a un hombre en Bowen.
Tragedia

General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Alfredo Cornejo y el vínculo con sus vicegobernadoras en cada mandato.
Duplas de gobierno

Alfredo Cornejo y el vínculo político con sus vicegobernadoras en cada mandato

Te Puede Interesar

Vitivinicultura: Los trabajadores de viña y bodega trazaron su balance del 2025
Balance 2025

Vitivinicultura 2025: salarios, vendimia y reforma del INV en el análisis de los trabajadores

Por Marcelo López Álvarez
El mendocino y su equipo realizaron varios aportes a las propuestas nacionales. video
Informe final

Los aportes de Alfredo Cornejo al Consejo de Mayo: reforma educativa, empleo joven y reglas fiscales

Por Facundo La Rosa
Jimena Latorre en Aconcagua Radio: PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente
Tras la aprobación de la Legislatura

Jimena Latorre en Aconcagua Radio: "PSJ es el resultado de una política seria, contundente y solvente"

Por Aconcagua Radio