Allanamientos en Independiente por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Los allanamientos se realizaron en el marco de la investigación judicial

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una serie de procedimientos en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas , con allanamientos que alcanzaron a sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y a más de una veintena de clubes del país.

Independiente también fue allanado en la mañana del lunes. En un comunicado oficial, la institución señaló que desde el primer momento puso toda la documentación requerida a disposición de la Justicia.

El club enfatizó que " no tiene ni tuvo ningún convenio comercial , contrato, ni vínculo operativo y/o financiero con la empresa investigada", y precisó que la única relación existente fue la recepción de una donación voluntaria , destinada a una refacción puntual en la pensión del predio de Villa Domínico .

La donación, según explicaron, se completó solo parcialmente y su documentación ya se encuentra en poder de la Justicia.

Excursionistas y su defensa tras los allanamientos

Uno de los primeros en pronunciarse fue Excursionistas, que informó que en su sede se solicitó documentación específica vinculada a la causa.

El club destacó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo" y aclaró que no mantiene "ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa" con la empresa investigada.

Racing aclaró su vínculo con Sur Finanzas

Horas más tarde, Racing comunicó que su relación con Sur Finanzas "se alcanzó en el año 2023" y que se trató exclusivamente de un contrato de publicidad y sponsoreo.

Además, la institución remarcó que la firma mantiene una deuda pendiente con el club y que la actual dirigencia trabaja en regularizarla. También informó que el contrato vigente finaliza el 31 de diciembre de 2025.

"Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho", concluyó el comunicado.

Operativos en la AFA y clubes del fútbol argentino

Según información confirmada por Noticias Argentinas, se realizaron 19 allanamientos en clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, y en las sedes de AFA en Viamonte, el predio de Ezeiza y la Superliga Argentina de Fútbol.

En otra documentación del expediente también figuran más de 30 locaciones vinculadas a instituciones deportivas donde se buscó recabar información relacionada con la empresa investigada.

Los operativos se centraron en el requerimiento y secuestro de documentación vinculada a eventuales relaciones contractuales, financieras o de sponsoreo entre los clubes y Sur Finanzas.