A dos semanas del incendio en San Agustín: cómo sigue la causa

"Apenas escuché las explosiones me fui, pero sentí que no iba a poder salir, que me iba a calcinar con mis hijos adentro de la casa. Fue un infierno. Había fuego, humo por donde miraras, cenizas que parecían piedras y volaban por nuestras cabezas. Lo que viví no se lo deseo a nadie", contó a Sitio Andino.