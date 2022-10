Audiencia por Day: el oficialismo no participará y hay dudas sobre algunos jueces

Si bien las conclusiones del encuentro no son vinculantes, las opiniones vertidas pueden dotar cierto peso a la votación en plenario que protagonizarán los magistrados del máximo tribunal, quienes deberán responder a la pregunta: "¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inciso 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?".

Tanto el llamado a la audiencia como la decisión de resolver en plenario una controversia que se generó tras la postulación de Teresa Day como jueza suprema , fueron objetados por el oficialismo. El vicegobernador Mario Abed denunció que la convocatoria "es nula" y pidió a Palermo que responda sus solicitudes al respecto.

Una Justicia que no respeta las reglas que ella misma impone no es justicia. Más allá de que ya se hizo la Aud. Pública; la audiencia convocada por el Dr. Palermo es nula, viola la Acordada 25.526, la cual obliga a publicar la convocatoria 15 días antes y recién se publicó ayer. https://t.co/hwVIp5SU3l — Mario Abed (@MarioAbedok) July 21, 2020

Desde el cuarto piso de Casa de Gobierno confirmaron a Sitio Andino que "nadie del Gobierno" participará del evento. Del mismo modo actuarán los legisladores y legisladoras que integran Cambia Mendoza. Lo que se busca desde el oficialismo es "vaciar de contenido la audiencia" y, de algún modo, "deslegitimar" lo que allí se debata.

La incógnita se centra en la participación o no de los jueces de la Corte de la denominada "ala radical". De Day se sabe que no será parte, pero aún se desconoce cuál será la decisión final de José Valerio, Pedro Llorente y el propio presidente del tribunal, Dalmiro Garay. El diálogo entre ambos "sectores" está interrumpido desde hace tiempo y no hay certezas al respecto.

Por el momento se conoce que varias organizaciones de Derechos Humanos y sociales se inscribieron para participar, entre ellas "Ni Una Menos Mendoza". Del mismo modo lo hicieron legisladores de la oposición y varios juristas que se opusieron a la designación de Day.

Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez darán el presente. Funcionarios y legisladores del oficialismo se ausentarán. La incertidumbre se posa en los restantes integrantes de la Corte.