Según Trump, todavía no hay una decisión sobre si Estados Unidos se suma a los ataques de Israel contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que aún no decidió si su país se unirá a los ataques de Israel contra Irán, y reiteró que no busca un “alto el fuego”, sino una “victoria total y completa”; a la vez que el líder iraní Ali Jamenei sostuvo que no se rendirá y advirtió que una intervención militar de Washington “causará, sin duda, daños irreversibles”.