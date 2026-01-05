Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

Quién es el abogado de Nicolás Maduro: defendió a Julian Assange

La confirmación oficial llegó a través de un documento ingresado recientemente en el sistema judicial federal de Estados Unidos. En el escrito, Pollack presentó su "aviso de comparecencia" ante el juez magistrado Zia Faruqui, formalizando así su rol en la causa que investiga al mandatario. Este movimiento procesal es el primer paso concreto de la defensa, terminando con las especulaciones sobre quién se atrevería a representar los intereses del gobierno venezolano en las cortes norteamericanas.

Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro Quién es el abogado de Nicolás Maduro: defendió a Julian Assange El historial del nuevo abogado de Maduro Pollack no es un abogado convencional, sino un especialista en enfrentar al gobierno estadounidense en causas complejas de seguridad nacional, fraude y extradición. Su historial sugiere que la defensa no se basará solo en tecnicismos menores, sino en cuestionar la legitimidad de base de las acusaciones federales. La elección de este defensor envía un mensaje desafiante a la Casa Blanca, demostrando que la disputa legal será larga, costosa y peleada en cada instancia procesal posible.

El antecedente más fresco y exitoso de Pollack es haber logrado un acuerdo de culpabilidad beneficioso para Assange, permitiéndole regresar a Australia tras años de encierro. Esta capacidad de negociación de alto nivel es, probablemente, lo que más sedujo al entorno del mandatario venezolano para ficharlo. Muchos analistas especulan si buscará un acuerdo similar o irá a juicio directo, dado que los cargos por narcoterrorismo que pesan sobre el líder caribeño son de una gravedad institucional absoluta.

image Barry Pollack, el abogado que defenderá a Nicolás Maduro Qué busca Nicolás Maduro con esta jugada La justicia norteamericana mantiene vigentes recompensas millonarias y acusaciones formales contra la cúpula chavista por liderar el supuesto "Cártel de los Soles". Ante este escenario de asfixia judicial y aislamiento diplomático, contar con un "peso pesado" del derecho penal federal de Washington es una jugada de supervivencia. El objetivo principal podría ser atacar la jurisdicción de los tribunales, argumentando la inmunidad soberana que le corresponde a un jefe de Estado en ejercicio. Los tribunales se preparan para lo que promete ser el juicio del siglo en la región latinoamericana. Todo parece indicar que el proceso será largo y seguro será seguido de cerca por la prensa mundial. Queda por ver si la táctica legal de Maduro funciona o no y en qué medida.