Preocupación por dos nuevos episodios de insuficiencia respiratoria del Papa Francisco

El pontífice, quien permanece internado en la clínica Gemelli de Roma desde el 14 de febrero , tuvo que volver a recibir ventilación mecánica no invasiva durante la tarde.

A pesar de estos incidentes, Francisco se ha mantenido “lúcido, orientado y colaborador”, de acuerdo con el informe del Vaticano. Sin embargo, su pronóstico sigue siendo reservado, lo que implica que los médicos aún no pueden anticipar con certeza la evolución de su estado de salud.

Los especialistas que lo atienden consideran que la crisis de la tarde de este lunes fue superada, al igual que las dos anteriores: una dificultad respiratoria poco después de su ingreso y un broncoespasmo el pasado viernes.

No obstante, desde la Santa Sede advierten que el riesgo de nuevas complicaciones sigue presente. “Las neumonías requieren tiempo para ser superadas y pueden presentarse nuevas crisis”, señalaron fuentes vaticanas.

El Papa Francisco permanece internado desde el 14 de febrero

A casi tres semanas de la internación del Papa Francisco

Este nuevo episodio ocurrió en el día 18 de su internación en la clínica Gemelli, conocida como el “Vaticano 2” desde la época de Juan Pablo II.

A sus 88 años, el Papa permanece en el hospital desde el 14 de febrero debido a una bronquitis con infección polimicrobiana, a la que posteriormente se sumó una neumonía bilateral.

El pronóstico sigue sin cambios y los médicos continúan evaluando su evolución. En el parte matutino, el Vaticano informó que Francisco “durmió bien durante la noche”, no presentó fiebre y en las últimas horas no necesitó ventilación mecánica no invasiva, aunque sí recibió oxigenoterapia de alto flujo.

Por otro lado, los especialistas aclararon que la crisis de broncoespasmo del viernes pasado no dejó secuelas inmediatas, aunque persiste el riesgo de nuevas complicaciones.