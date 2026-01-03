3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
comunicado

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado se refirió sobre la detención del presidente Nicolás Maduro.

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: Llegó la hora de la libertad

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

Foto: AFP

De acuerdo al comunicado que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Machado sostuvo: “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y los ciudadanos de muchos otros países”.

Lee además
Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"
Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
por redes sociales

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

En este sentido, Machado consignó que ante la negativa del dictador “a aceptar una salida negociada”, el gobierno de Donald Trump “cumplió la promesa de hacer cumplir la ley”.

“Llegó la hora de que la soberanía popular y nacional que rige en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer nuestros hijos de vuelta a casa”, enumeró, a la vez que reflexionó: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Machado, quien obtuvo el Premio Nobel de La Paz, sostuvo que “hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, mientras que pidió a los venezolanos “permanecer activos, vigilantes y organizados hasta que se concrete la transición democrática”.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, están listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, señaló.

“¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

La captura de Maduro sacude al mundo y la UE exige moderación tras el arresto

Venezuela denunció una invasión militar de EE.UU. y anunció una respuesta armada

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Estados Unidos eliminó una instalación del narcotráfico en territorio venezolano

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo

En el último mensaje del año, el Papa León XIV recordó a Francisco

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
Atención

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Las Más Leídas

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K