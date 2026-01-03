María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

La l íder opositora venezolana, María Corina Machado, destacó que “llegó la hora de la libertad” para el pueblo bolivariano tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

De acuerdo al comunicado que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Machado sostuvo: “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y los ciudadanos de muchos otros países”.

En este sentido, Machado consignó que ante la negativa del dictador “a aceptar una salida negociada”, el gobierno de Donald Trump “cumplió la promesa de hacer cumplir la ley”.

“Llegó la hora de que la soberanía popular y nacional que rige en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer nuestros hijos de vuelta a casa” , enumeró, a la vez que reflexionó: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Machado, quien obtuvo el Premio Nobel de La Paz, sostuvo que “hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, mientras que pidió a los venezolanos “permanecer activos, vigilantes y organizados hasta que se concrete la transición democrática”.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, están listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, señaló.

“¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.