León XIV le pidió a los obispos ser "firmes y decididos" ante los casos de abuso

“Además -subrayó-, deberá ser firme y decidido al afrontar las situaciones que puedan provocar escándalo, así como cualquier caso de abuso, especialmente contra menores, ateniéndose a las disposiciones vigentes”.

El Papa de doble nacionalidad estadounidense y peruana indicó que el obispo “es hombre de esperanza”, porque “la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven”.

“Especialmente cuando el camino del pueblo se hace más difícil, el pastor, por virtud teologal, ayuda a no desesperar; no con las palabras, sino con la cercanía. Cuando las familias llevan cargas excesivas y las instituciones públicas no las sostienen adecuadamente; cuando los jóvenes están decepcionados y hartos de mensajes falsos; cuando los ancianos y las personas con discapacidades graves se sienten abandonados, el obispo está cerca y no ofrece recetas, sino la experiencia de comunidades que tratan de vivir el Evangelio con sencillez y compartiendo con generosidad”, dijo León XIV.