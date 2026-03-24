Autoridades confirman 68 muertos tras accidente de aeronave militar en Colombia

El número de muertos por el accidente de un avión militar en el sur de Colombia se elevó a 68 , confirmó este martes el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, en declaraciones a medios locales.

La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó el lunes a las 09:50 hora local (14:50 GMT) , poco después de despegar con destino a Puerto Asís.

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Según el alcalde, el avión transportaba a 128 personas , incluyendo militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía. Tras el hallazgo de dos de los cuatro desaparecidos, el número de fallecidos se confirmó en 68.

“Los primeros en llegar al lugar fueron los habitantes del municipio, quienes auxiliaron a los heridos y lograron salvar muchas vidas”, explicó Bustos. El avión cayó cerca de la pista , lo que facilitó la rápida asistencia de la comunidad local.

Las autoridades precisaron que el análisis forense e identificación de los cuerpos se realizará en la sede principal de Medicina Legal en Bogotá.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y recordó que la aeronave tenía más de 40 años de servicio, adquirida durante la presidencia de Iván Duque.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como un “trágico accidente” y anunció que la bandera nacional se izará a media asta en homenaje a los fallecidos.

El comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Fernando Silva, confirmó que la investigación técnica se realizará con acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el objetivo de esclarecer las causas con transparencia y rigor.