5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Argentina

Argentina y un hito espacial: el satélite ATENEA completó con éxito su misión en el espacio profundo

El satélite de Argentina operó durante 20 horas en condiciones extremas y envió datos clave para futuras misiones espaciales.

Atenea, el microsatélite argentino que será desplegado en el marco de la misión Artemis II
Por Sitio Andino Mundo

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina informó que la misión del microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito tras cumplir las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, luego de transmitir correctamente los datos programados a estaciones terrestres.

El cubesat, que formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria, logró comunicarse con estaciones ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego, enviando telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas.

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En el equipo de Argentina que trabajó en Atenea, había estudiantes y jóvenes profesionales, aseguraron los responsables del proyecto.

En el equipo de Argentina que trabajó en Atenea, había estudiantes y jóvenes profesionales, aseguraron los responsables del proyecto.

El satélite argentino alcanzó un récord para la tecnología espacial del país

La primera señal fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que representa un récord para la tecnología espacial argentina.

Durante su operación, ATENEA permitió validar sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, probar enlaces de comunicación de largo alcance y analizar señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo.

Los datos recolectados serán clave para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica y posicionan a la Argentina en un nivel más avanzado dentro de la exploración espacial.

Proyecto liderado por la CONAE, universidades y organismos de Argentina

El proyecto, liderado por la CONAE junto a universidades y organismos científicos, representa un hito para la actividad espacial nacional al insertarse en un entorno de alta exigencia como el de Artemis II.

Con el cierre de la misión, el satélite deja resultados concretos en materia de validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo, consolidando un paso significativo hacia nuevas iniciativas científicas y tecnológicas en el país.

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