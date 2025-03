Quién es la pareja de Valeria Lynch: el romance que rompió prejuicios

Por Sitio Andino MuchoShow







En una reciente edición de “Tu cara me suena”, en el Canal 12 de la televisión uruguaya, Valeria Lynch recibió una divertida sorpresa de Mariano Martínez, su pareja desde 2019. En esta oportunidad, Martínez cantó “Medas cada días más” vestido con el mismo estilo de Valeria, lo que causó risas y una catarata de comentarios en redes sociales.

Hoy, la icónica cantante, comparte su vida con el músico Mariano Martínez, guitarrista de Attaque 77, con quien vive una relación que comenzó en los estudios de grabación y terminó por convertirse en un amor que desafía las normas. Pero el camino no fue fácil: dudas, prejuicios y pasados que aún pesaban hicieron que el inicio de esta historia estuviera lejos de ser convencional.

Embed Un flechazo inesperado El destino cruzó sus caminos en 2017, cuando Lynch trabajaba en su disco Extraña dama del rock. En ese momento, la química era sólo profesional, pero el tiempo se encargó de sembrar algo más profundo. "Él no me gustó de entrada. No lo registré", confesó la cantante en una entrevista, recordando cómo Martínez apareció en su vida como un productor crítico y atento. Sin embargo, con el correr de los meses, los sentimientos se fueron transformando en un romance.

El problema era que ambos estaban en pareja: Valeria con Cau Bornes y Mariano con otra persona. La relación entre ellos no fue más que una amistad laboral hasta que, con el tiempo, ambos quedaron solteros. Fue entonces cuando el músico decidió dar el primer paso. "Me dijo: 'Mirá, me está pasando esto desde hace un tiempo'. Le dije que a mí también, pero lo primero que hice fue tirarme tierra: 'Viste que soy más grande que vos'", recordó Lynch.

Un amor sin etiquetas ni miedos La diferencia de edad -ella es 19 años mayor que él- se convirtió en un dilema al principio. Valeria admitió que le costó aceptar la relación por temor al qué dirán. Pero Martínez la ayudó a dejar esos prejuicios atrás: "Él me hizo notar que la edad es un hecho cronológico y no tiene nada que ver. La edad la lleva uno en la cabeza". Desde entonces, la pareja ha demostrado que el amor es más fuerte que cualquier barrera. Trabajan juntos, conviven y han encontrado un balance perfecto entre lo profesional y lo personal. Martínez no deja de sorprender a Lynch, como la actuación en el programa uruguayo Tu cara me suena. "Me encantó, me hizo reír y me emocionó", comentó la cantante al respecto. image.png Quién es la pareja de Valeria Lynch: el romance que rompió prejuicios El amor entre Valeria Lynch y Mariano Martínez sigue escribiendo su propia historia, una en la que la pasión, la música y la autenticidad vencen cualquier obstáculo./El chubut