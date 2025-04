Murió el actor Val Kilmer, un ícono de los 90 que protagonizó éxitos cinematográficos

De acuerdo con información publicada por The New York Times, su hija, Mercedes Kilmer, indicó que el intérprete murió por una neumonía . En los últimos años, su salud fue un tema recurrente en los medios de comunicación, tras sufrir cáncer de garganta en 2014, una afección de la que se había recuperado.

Su carrera cinematográfica comenzó en 1984, cuando interpretó a Nick Rivers en la película Top Secret! Un año de después, participó en dos producciones más, antes de que, en 1986, formara parte del elenco de Top Gun. Esta película, dirigida por Tony Scott y protagonizada Tom Cruise, supuso un antes y un después en su carrera.

De ser un actor de bajo perfil, con una trayectoria breve, pasó a ser una suerte de ícono masculino. Rubio, alto (1.82 metros de estatura), guapo. Lo suficiente para que Hollywood tuviera en él a otro figura con la cual llenar los afiches de las salas de cine.

Luego de Top Gun, estuvo en The Man Who Broke 1.000 Chains (Daniel Mann, 1987), Willow (Ron Howard, 1988), Billy the Kid (William Graham, 1989), Kill Me Again (John Dahl, 1989). Estas películas, de distintos géneros, precedieron a su siguiente gran éxito, The Doors(Oliver Stone, 1991), en la que interpretó a Jim Morrison.

Para ese entonces, su repertorio actoral ya tenía apariciones en películas de acción, dramas, fantasía y una biopic sobre uno de los músicos más importantes de la historia. Pero su carrera no se detuvo en ese punto.

image.png

De Heat al drama y el suspenso

Cuatro años después, en 1995, Val Kimer formó parte de otras dos producciones por las que será recordado. Batman Eternamente (Joel Schumacher) representó su acercamiento hacia una audiencia mucho más pop, en relación con otros trabajos, al dar vida a Bruce Wayne, uno de los personajes más importantes en la historia de los cómicos.

Mientras filmaba esa película, Kilmer también rodaba Heat(Michael Mann), una de las películas policiales más relevantes de la historia. En esta producción, interpretó a Chris Shiherlis, dentro de un elenco en el que estaban figuras como Al Pacino y Robert De Niro. Aunque no tuvo tantas escenas, dentro de la crítica cinematográfica es recordado por su buena performance dentro de esta producción.

De esa manera, Kilmer se posicionó como un actor capaz de compartir escena con distintas figuras y en distintos registros. Luego de Heat, asumió varios papeles dramáticos y de suspenso. Puede que, dentro de estos últimos, uno de los más llamativos haya sido el de Simon Templar en El Santo(Phillip Noyce, 1997).

Esa capacidad para asumir distintos roles, llevó a Kilmer a ser uno de los rostros frecuentes en el cine de los 90. Tras esa década, en los siguientes años no tuvo tanto impacto. Sin embargo, formó parte de películas como Déjà vu (Tony Scott, 2006), recordada por el trabajo de Denzel Washington.

image.png

Su salud y la despedida en Top Gun: Maverick

Para ese entonces, su figura ya recibía críticas por su comportamiento en la industria del cine. En ocasiones, podía parecer excéntrico, en otras, se excedía con insultos. Por una u otra razón, se fue apartando de la gran pantalla.

Luego de esto, su salud lo alejó aún más de las salas de rodaje y las butacas. En 2015, fue diagnosticado con cáncer de garganta. Sin embargo, esto no se supo sino hasta 5 años después, en 2020, cuando el actor lo reconoció en su autobiografía, titulada I’m Your Huckleberry: A Memoir (2020).

“De repente, me desperté vomitando sangre. Cubría la cama como en una escena de El Padrino”, escribió el actor. Por la radioterapia y la quimioterapia a las que se vio expuesto debido al cáncer, y a dos traqueotomías, Kilmer perdió la capacidad de hablar.

Dos años después de confesar su enfermedad, el actor se despidió de forma simbólica de la gran pantalla al formar parte de la secuela de Top Gun, titulada Top Gun: Maverick (2022). En esta producción, volvió a dar vida a Tom “Iceman” Kazansky.

image.png

En esta ocasión, no lo hizo como competencia de Pete “Maverick” Mitchell, el personaje interpretado por Tom Cruise. Sino como un amigo. Cruise, en 2023, se refirió a su compañero en Jimmy Kimmel Live!: “Era como estar viendo a ‘Iceman’. Me puse a llorar. Me emocioné. Es un actor enormemente brillante y adoro su trabajo”.

En la producción, su voz, desaparecida entre cirugías, no tiene mayor espacio. Pero su imagen dio cierre a un personaje que, dentro de esa franquicia, fue icónico. Al igual que Kilmer, a su manera.