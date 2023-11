Marvel prepara el estreno de su nuevo éxito en Disney+

Echo - Disney+.webp Disney+ recibirá el 2024 con la nueva serie de Marvel.

Disney+: reparto de la miniserie “Echo”

También está protagonizada por Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Los asesinos de la luna, Stumptown), Devery Jacobs (FX Reservation Dogs, Dioses Americanos), Zahn McClarnon (Dark Winds, FX Reservation Dogs), Cody Lightning (¡Eh, Viktor!, Four Sheets to the Wind) y Vincent D'Onofrio (Hawkeye, El Padrino de Harlem).