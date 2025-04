María Becerra fue operada de urgencia: qué le pasó y cómo está su salud

En las últimas horas, María Becerra fue internada de urgencia y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente . La noticia no solo sorprendió a sus seguidores, sino también al mundo del espectáculo. A continuación, te contamos qué le pasó y cómo se encuentra su salud .

Te puede interesar: Wanda Nara rompió el silencio sobre su ruptura con L-Gante y contó detalles impactantes

Otros rumores indican que la cantante estaría atravesando un embarazo de riesgo: “Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado", contó Pepe Ochoa en LAM.

El año pasado, María Becerra abrió su corazón con sus seguidores y confesó haber transitado por un embarazo ectópico por el cual debió realizarse un aborto. La cantante manifestó su tristeza al no poder formar una familia junto a su pareja J.Rei, como estaba en sus planes. / NA