Javier Milei ganó un nuevo enemigo: ahora salió a cruzarlo Tomás Fonzi

“Un individuo que tiene preguntas, es un individuo incómodo. Es mucho más fácil tener a un individuo sometido. La cultura es un elemento tan concreto como el alimento , de la cultura muchas veces depende la felicidad, cuando no hay otra cosa, solo queda la cultura”, afirmó y remarcó que no defiende una ideología ni una política partidaria, sino que defiende por “el sentido común”.

La opinión de Dolores Fonzi vs Javier Milei

Si bien Tomás trató de mantenerse al margen de las críticas, finalmente dio su opinión en una entrevista con Gabriel Schultz. Pero fue mucho más suave que su hermana Dolores Fonzi, quien se metió de lleno a pedir a los argentinos que no votaran a Javier Milei, antes de que ocurrieran las elecciones presidenciales.

“Soy Dolores Fonzi y quería recordar una cosa. Si sos mujer, si sos madre, si sos madre soltera, si sos gay, si tenés cáncer, si tenés diabetes, si querés estudiar, si querés que tus hijos estudien, si querés mantener tu puesto de trabajo y si querés que los genocidas sigan siendo juzgados no votes a Milei. Él está en contra de todo eso”, había asegurado la actriz el año pasado.

Embed - Dolores Fonzi: "No votes a Milei"

Mientras que hace pocas semanas demostró que continúa en su postura y aseguró que no podría trabajar con actores como Guillermo Francella, por su postura en cuanto al Gobierno actual: "Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento... no sé qué puedo hacer".

Fuente: NA