Gran Hermano: la pelea entre Isabel y Cata desata un nuevo escándalo.









Los escándalos continúan en Gran Hermano 2023. En las últimas horas, las protagonistas de una nueva riña en la casa más famosa del país fueron Isabel y Catalina.

Todo comenzó cuando Cata se acercó a increpar a la sexagenaria con un potente reclamo. “¿Vos no dijiste que yo no hacía nada? ¿Y por qué no me lo decís en la cara?”, le preguntó.

Su compañera de convivencia forzada no dudó: “No hacés nada. Le dije a Luchi: ‘para evitar problemas, haceme el favor y decile a Cati que ayude’. Nada más”.

“¿Y por qué no me lo dijiste a mí? A mi no me molesta si me decís ‘che, Cati, ¿podés levantar’. Igual si me lo decís, tampoco te haría caso. Hago lo que puedo. Como algo, levanto y limpio lo mío”, respondió la médica, visiblemente enojada.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faarontsuarez%2Fstatus%2F1741008365730316574&partner=&hide_thread=false CATA ENFRENTÓ A ISABEL POR DECIRLE QUE NO HACE NADA#GranHermano pic.twitter.com/uhRIckPjoE — aaron (@aarontsuarez) December 30, 2023 Una tercera participante metió cuña al señalar que “no es la casa de Isabel, es la casa de todos”. “Dejala tranquila y chau, basta”, indicó la persona. Cata se mostró de acuerdo pero continuó increpando a la concursante más grande de GH. “¿Por qué decís ‘Cati no hace nada’? ¿No hago nada? ¿Estás todo el tiempo mirando lo que hago?”, le preguntó. Gran Hermano: el enojo de Isabel con Cata “No, mi tiempo no se basa en mirar lo que vos hacés o dejás de hacer”, replicó Isa, mientras intentaba explicarle aunque sin éxito. Finalmente, se cansó y le dijo a la morocha que “haga lo que quiera”. “Toda mi vida lo hice, no lo voy a dejar de hacer ahora en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera me nombres. Hace LAM y punto. Me encanta decir cosas malas sobre vos, me re divierto”, replicó Cata. Mientras abandonaba el ambiente, Isabel arremetió con todo: “Vos estás mal porque yo no me metí con vos. Estás mal de la cabeza, hermana. Está loca esta chica, no sé que le pasa”. ¿Una nueva guerra en el reality más popular?

