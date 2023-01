Gran Hermano: Alfa quebró en llanto por un inesperado motivo.

En este sentido, Alfa también dejó ver su lado más sensible durante la noche mientras los concursantes más jóvenes bailaban y se divertían. En una charla a solas con Uhrig, apartados de la fiesta, Walter comenzó diciendo: “Una vez, cuando cumplía 20 años, un amigo que era más grande que yo me dijo `te vas a dar cuenta que empezás a crecer cuando tenés recuerdos y cuando pensás en gente que no está´. Tenía toda la razón del mundo”.

“Cuando no tenés recuerdos, no te importa nada. No tens recuerdos, no tenés hijos, no tenés problemas, no tenés nada. Tienen todo por vivir, los felicito. Yo estoy pensando en mi hija”, continuó explicando el hombre, de 60 años, respecto a sus compañeros más jóvenes, quienes bailaban. Frente a lo que Romina concordó: “Obvio. Cuando los miro a ellos pienso eso”.