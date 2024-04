El disgusto de Julieta Poggio en Mendoza: ¿qué le pasó?

"¿Se dan cuenta cómo el karma te devuelve todo en la vida? Me doy cuenta de que a las personas buenas les pasan cosas buenas", comentó.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Julieta Poggio en Mendoza: una historia triste pero con final feliz La ex participante y hoy panelista de Gran Hermano, @poggiojulieta se enamoró de Mendoza a pesar de una situación que vivió al reservar por Booking unas cabañas en Potrerillos. Según relató en sus redes sociales, se sintió estafada y dijo “Quería pasar unas noches en Potrerillos y me estafaron. No quiero gastar energías en la estafa”, confesó. La modelo e influencer contó que reservó por Booking y le solicitaron que pagara por Whatsapp. La ex Gran Hermano mencionó que al llamar a las cabañas le revelaron que no recibieron el pago y que la estafaron. “Solo les iba a decir que tengan cuidado y que no paguen por Whatsapp”, aseguró la influencer quien además contó que pese a la estafa pasó muy buenos momentos en la provincia. Finalmente Julieta dió con el lugar de las cabañas para pasar unos días en Potrerillos. “¿Se dan cuenta cómo el karma te devuelve todo en la vida? Me doy cuenta de que a las personas buenas les pasan cosas buenas”, reflexionó. Enamorada de Mendoza: “Me cambió mucho la cabeza esta provincia, conecté con la naturaleza, conecté con algo superior. Me cambió mucho el ritmo con el que venía el año y me ayudó mucho a bajar, estoy realmente enamorada de esta provincia”, contó a través de sus historias de Instagram. #julietapoggio #mendoza #viral #redessociales"