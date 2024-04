Disney+ estrenó una película recién salida del cine

“ Wish: el poder de los deseos ” es el nombre de esta película . Las voces están a cargo de Ariana DeBose, Chris Pine y Alan Tudyk. Esta cinta viene de tener su paso por las grandes salas de cine.

Las críticas para lo nuevo de Disney+ fueron regulares. "Un homenaje que no va más allá de un sinfín de guiños a la historia del estudio, lo que le da al film una pátina metadiscursiva más propia del universo de los superhéroes que de las producciones familiares del Castillo”, afirmó Página 12.

Para la Revista Noticias, "hay algo que no funciona y, por lo tanto, no convence: ser una especie de manual de instrucciones didáctico sobre un género que es mejor cuando no intenta subrayar la moraleja”.