Qué infusión con plantas tomar para aliviar el estómago y subir defensas

Cuidar las plantas no sólo es una actividad relajante, sino también una fuente de salud. Muchas especies que cultivamos en casa tienen usos medicinales, especialmente cuando se trata de preparar infusiones que alivian el cuerpo y fortalecen nuestras defensas naturales.

Una de las infusiones más recomendadas por la Universidad de Harvard es el té de jengibre , una bebida natural que combate los dolores estomacales y fortalece el sistema inmune . Esta raíz se puede cultivar en macetas con buen drenaje, luz solar y riegos moderados, convirtiéndose en una aliada de la jardinería medicinal.

El jengibre contiene gingerol, su principal compuesto activo, con potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Su sabor picante y propiedades digestivas lo vuelven ideal para quienes sufren molestias gastrointestinales. Además, aporta pequeñas cantidades de vitamina C, hierro y potasio.

En el mundo de la jardinería , hay muchas otras plantas que podés cultivar para preparar tés saludables. Dos de las más destacadas por Harvard son la manzanilla y el hibisco , ambas con amplios beneficios para el cuerpo y la mente.

La manzanilla, fácil de sembrar y cuidar, se utiliza desde la antigüedad como calmante natural. Posee propiedades antioxidantes y ayuda a aliviar el síndrome premenstrual, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmune. También es ideal para calmar la ansiedad y favorecer el descanso.

El hibisco, con sus flores coloridas, es perfecto para decorar y cuidar tu jardín. Su infusión tiene un sabor ácido y refrescante, y ayuda a disminuir la presión arterial y el colesterol, además de tener efectos antivirales.

Precauciones con las infusiones de plantas

Si bien estas infusiones son naturales, es importante consumirlas con cuidado. No todas las plantas son seguras para todos los organismos. Por ejemplo, el jengibre puede interferir con medicamentos anticoagulantes, y la manzanilla podría generar alergias en personas sensibles al polen.

Para disfrutar de los beneficios de estas infusiones:

Evitá los tés con azúcares añadidos.

Consultá con un médico si estás bajo tratamiento.

Preferí siempre preparar tus propios tés con plantas que cultivás vos mismo.

Incorporar estas infusiones a tu rutina diaria es una excelente forma de combinar salud, jardinería y conexión con la naturaleza. Tener tu propio rincón de plantas medicinales puede ser una fuente constante de bienestar y salud./LN.