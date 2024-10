Sorprender a tu mascota mordiendo un tomate puede generar preocupación , ya que no es un alimento habitual en la dieta felina. Aunque los gatos a veces muestran curiosidad por lo que comemos, no todo lo que es saludable para los humanos es adecuado para ellos.

Si bien los gatos son carnívoros por naturaleza, algunos vegetales pueden ofrecerles beneficios. Las verduras aportan fibra y vitaminas que pueden mejorar la digestión y el bienestar general de tu mascota. Sin embargo, no todas las verduras son seguras. En el caso del tomate, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta antes de incluirlo en su dieta.

image.png Mascota: ¿pueden los gatos comer tomate?

¿Los gatos pueden comer tomate?

El tomate es un alimento nutritivo para los humanos, lleno de antioxidantes, vitaminas como la C y minerales. Pero para los gatos, los tomates no son una buena opción, sobre todo si están verdes o crudos. Contienen una sustancia tóxica llamada solanina, que se encuentra en las hojas, los tallos y los frutos verdes. Esta sustancia es peligrosa para los gatos y puede causarles malestar digestivo, vómitos e incluso síntomas más graves. Sólo los tomates maduros, en pequeñas cantidades, son relativamente seguros para los gatos, pero no deberían formar parte de su dieta habitual.