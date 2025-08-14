Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Si te apasiona la jardinería, seguro buscás formas de embellecer cada rincón de tu jardín sin gastar una fortuna. Una fuente casera es un recurso ideal para combinar estética y tranquilidad. Con materiales sencillos y algo de creatividad, podés transformar un espacio olvidado en un rincón relajante y elegante en menos de una hora.
Materiales y preparación para tu fuente
Crear una fuente para tu jardín no requiere conocimientos de albañilería ni un gran presupuesto. Con pocos elementos y un diseño simple, el resultado es sorprendente.