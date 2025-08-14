Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Si te apasiona la jardinería , seguro buscás formas de embellecer cada rincón de tu jardín sin gastar una fortuna . Una fuente casera es un recurso ideal para combinar estética y tranquilidad. Con materiales sencillos y algo de creatividad, podés transformar un espacio olvidado en un rincón relajante y elegante en menos de una hora.

Crear una fuente para tu jardín no requiere conocimientos de albañilería ni un gran presupuesto . Con pocos elementos y un diseño simple, el resultado es sorprendente.

Reciclaje y jardinería creativa Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar

Elementos que necesitás para hacer la fuente:

Paso a paso para armar la fuente

Este método es ideal para quienes buscan combinar decoración y jardinería en un solo proyecto.

Armar la base: Pegá un macetero sobre el otro utilizando la silicona resistente, asegurando que queden firmes y estables.

Pegá un macetero sobre el otro utilizando la silicona resistente, asegurando que queden firmes y estables. Colocar el plato superior : Ubicá el plato en la parte superior de la base para contener el agua.

: Ubicá el plato en la parte superior de la base para contener el agua. Aplicar el spray efecto granito : Cubrí toda la superficie para darle textura y un acabado elegante que se integre con el jardín.

: Cubrí toda la superficie para darle textura y un acabado elegante que se integre con el jardín. Agregar las piedras lavadas : Distribuí las piedras en el plato, ayudando al drenaje y evitando salpicaduras.

: Distribuí las piedras en el plato, ayudando al drenaje y evitando salpicaduras. Instalar la fuente solar : Colocá la fuente solar portátil en el centro del plato; funcionará con luz natural, generando un flujo de agua suave y relajante.

: Colocá la fuente solar portátil en el centro del plato; funcionará con luz natural, generando un flujo de agua suave y relajante. Personalizar: Ajustá la altura del chorro, la cantidad de agua o combiná piedras de distintos colores según tu estilo.

image Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Mantenimiento y consejos finales

Mantener esta fuente es muy sencillo. Solo hay que rellenar el agua cada pocos días, limpiar el spray si pierde brillo y retirar hojas o polvo de la fuente solar. Este proyecto no solo aporta belleza, sino que también crea un ambiente relajante y natural junto a tus plantas que eleva el atractivo de tu jardín./directoalpaladar.