Idea para tu jardín

Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Transformá tu jardín con esta idea decorativa para sumar estilo a la jardinería cotidiana de tus plantas. Elementos simples y terminado profesional.

 Por Analía Martín

Si te apasiona la jardinería, seguro buscás formas de embellecer cada rincón de tu jardín sin gastar una fortuna. Una fuente casera es un recurso ideal para combinar estética y tranquilidad. Con materiales sencillos y algo de creatividad, podés transformar un espacio olvidado en un rincón relajante y elegante en menos de una hora.

Materiales y preparación para tu fuente

Crear una fuente para tu jardín no requiere conocimientos de albañilería ni un gran presupuesto. Con pocos elementos y un diseño simple, el resultado es sorprendente.

Elementos que necesitás para hacer la fuente:

  • 2 maceteros de cerámica (o material similar)
  • Silicona resistente
  • 1 plato para contener el agua
  • Spray efecto granito (opcional, para acabado profesional)
  • Piedras lavadas de distintos tamaños
  • Fuente solar portátil
Embed
@omar_homedecor LA QUIERES? ENLACE EN BIO ( GUARDA el reels por que viene con todas las tiendas , referencias y precios de lo que compre ) AQUÍ lo tienes , es MUY FACIL Y LOW COST!!! Macetero Cadiz Referencia: 3204441 Tienda: Action Precio : 4,99€ Silicona pega todo Referencia: 927678 Tienda : Bauhaus Precio : 6,42€ Cubremaceta Adquirido en Bazar Precio : 3,50€ Spray efecto granito Tienda Amazon Precio : 12,39€ Piedras blancas Referencia : 16790081 Tienda : Leroy Precio : 4,99€ Fuente Solar Tienda Amazon Precio 10,44€ IMPORTANTE * Tiene que darle el SOL DIRECTO para que funcione correctamente Alguna duda? Te gusta!? PASALE ESTE REELS a esa persona que necesita una fuente en su terraza o jardín !! #enseñatucasa #interiordesign #decoideas #ideasdeco #diy #decoinstagram #inspohome #decolovers #diydecoration #interiorandhome #diydecor #beforeandafter #antesydespues #decolovers #tipsdiy #tipscasaspequeñas #myinspiringinterior #tips #hazlotumismo #terraza #terrazas In The Kitchen - Giulio Cercato

Paso a paso para armar la fuente

Este método es ideal para quienes buscan combinar decoración y jardinería en un solo proyecto.

  • Armar la base: Pegá un macetero sobre el otro utilizando la silicona resistente, asegurando que queden firmes y estables.
  • Colocar el plato superior: Ubicá el plato en la parte superior de la base para contener el agua.
  • Aplicar el spray efecto granito: Cubrí toda la superficie para darle textura y un acabado elegante que se integre con el jardín.
  • Agregar las piedras lavadas: Distribuí las piedras en el plato, ayudando al drenaje y evitando salpicaduras.
  • Instalar la fuente solar: Colocá la fuente solar portátil en el centro del plato; funcionará con luz natural, generando un flujo de agua suave y relajante.
  • Personalizar: Ajustá la altura del chorro, la cantidad de agua o combiná piedras de distintos colores según tu estilo.
image
Mantenimiento y consejos finales

Mantener esta fuente es muy sencillo. Solo hay que rellenar el agua cada pocos días, limpiar el spray si pierde brillo y retirar hojas o polvo de la fuente solar. Este proyecto no solo aporta belleza, sino que también crea un ambiente relajante y natural junto a tus plantas que eleva el atractivo de tu jardín./directoalpaladar.

